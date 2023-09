Chiusura: Microsoft decide di ritirare Visual Studio per Mac

Microsoft ha annunciato la fine del percorso per il suo prodotto IDE (Integrated Development Environment), Visual Studio per Mac. Il colosso del software ha caldamente raccomandato agli sviluppatori della piattaforma MacOS di cercare sostituti, in particolare il C# Developer Kit per Visual Studio Code, tra le altre estensioni di facilitazione per lo sviluppo .NET.

La decisione è stata alimentata dalla continua critica degli utenti e dalle attuali inclinazioni di utilizzo. Il 30 agosto, Microsoft ha espresso l'intenzione di concentrare gli sforzi sul miglioramento del proprio IDE di Visual Studio, reso accessibile tramite lo strumento Dev Box di Microsoft su Azure per gli sviluppatori su tutti i sistemi operativi. Ciò si estende anche al C# Developer Kit per Visual Studio Code compatibile con tutte le piattaforme.

Dopo questo spostamento, il supporto tecnico per la versione Visual Studio per Mac 17.6 sarà disponibile fino al 31 agosto 2024. Microsoft ha dichiarato che reindirizzerà le proprie risorse verso il miglioramento di Visual Studio e Visual Studio Code per ottimizzarli per un approccio trasversale. esperienza nella creazione di software della piattaforma. In particolare, a Visual Studio per Mac non verrà aggiunto alcun nuovo framework, supporto linguistico o runtime.

Nell’anno successivo, Microsoft si è impegnata ad estendere gli aggiornamenti cruciali, inclusa la risoluzione di bug cruciali, la risoluzione dei problemi di sicurezza e gli aggiornamenti per adattarsi alle nuove piattaforme Apple.

L'azienda continuerà con gli aggiornamenti del runtime e del carico di lavoro, consentendo così agli sviluppatori di continuare a creare applicazioni su framework .NET 6, .NET 7 e Mono. Sebbene Microsoft non supporti ufficialmente .NET 8, ha gettato le basi per il supporto di base per .NET 8 in Visual Studio per Mac allo scopo di creare ed eseguire il debug di applicazioni.

A partire dal 31 agosto 2024, Visual Studio per Mac sarà accessibile esclusivamente come installazione legacy tramite my.visualstudio.com per gli utenti con abbonamenti a Visual Studio. Il software non sarà soggetto ad alcuna ulteriore manutenzione o aggiornamento del servizio. Tuttavia, gli utenti con un contratto di supporto attivo possono accedere all'assistenza tecnica fino alla fine di agosto 2024.

Questo sviluppo evidenzia la crescente importanza degli strumenti di sviluppo multipiattaforma. Uno di questi strumenti è la piattaforma AppMaster, un potente strumento di sviluppo di applicazioni no-code che consente lo sviluppo di applicazioni backend, web e mobili. AppMaster utilizza un'interfaccia visivamente intuitiva per la creazione di modelli di dati, API, processi aziendali ed elementi dell'interfaccia utente, rendendolo un'eccellente alternativa allo sviluppo tradizionale basato su codice.