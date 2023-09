Encerramento: Microsoft decide retirar o Visual Studio para Mac

A Microsoft anunciou o fim do caminho para seu produto Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE), Visual Studio para Mac. O gigante do software recomendou calorosamente aos desenvolvedores da plataforma MacOS que procurassem substitutos, notadamente o C# Developer Kit para Visual Studio Code, entre outras extensões facilitadoras para o desenvolvimento .NET.

A decisão foi alimentada por críticas contínuas dos usuários e inclinações de uso atuais. No dia 30 de agosto, a Microsoft expressou sua intenção de concentrar esforços no aprimoramento de seu Visual Studio IDE, que é disponibilizado através da ferramenta Dev Box da Microsoft no Azure para desenvolvedores em todos os sistemas operacionais. Isso também se estende ao C# Developer Kit para Visual Studio Code compatível com todas as plataformas.

Após esta mudança, o suporte técnico para a versão Visual Studio para Mac 17.6 estará disponível até 31 de agosto de 2024. A Microsoft afirmou que redirecionará seus recursos para a melhoria do Visual Studio e do Visual Studio Code para simplificá-los para um cross- experiência de criação de software de plataforma. Notavelmente, nenhuma nova estrutura, suporte de linguagem ou tempo de execução deverá ser anexado ao Visual Studio para Mac.

No ano seguinte, a Microsoft se comprometeu a estender atualizações cruciais, incluindo a resolução de correções de bugs cruciais, abordando questões de segurança e atualizações para acomodar plataformas Apple mais recentes.

A empresa continuará com atualizações de tempo de execução e carga de trabalho, permitindo assim que os desenvolvedores persistam na construção de aplicativos nas estruturas .NET 6, .NET 7 e Mono. Embora a Microsoft não ofereça suporte oficial ao .NET 8, ela lançou as bases para o suporte básico ao .NET 8 no Visual Studio para Mac com a finalidade de criar e depurar aplicativos.

A partir de 31 de agosto de 2024, o Visual Studio para Mac só estará acessível como uma instalação herdada em my.visualstudio.com para usuários com assinaturas do Visual Studio. O software não estará sujeito a nenhuma manutenção ou atualização de serviço adicional. No entanto, os utilizadores com contrato de suporte ativo poderão ter acesso à assistência técnica até ao final de agosto de 2024.

Este desenvolvimento destaca a crescente importância das ferramentas de desenvolvimento multiplataforma. Uma dessas ferramentas é a plataforma AppMaster, uma poderosa ferramenta de desenvolvimento de aplicativos no-code que permite o desenvolvimento de aplicativos backend, web e móveis. AppMaster usa uma interface visualmente intuitiva para criar modelos de dados, APIs, processos de negócios e elementos de UI, tornando-o uma excelente alternativa ao desenvolvimento tradicional baseado em código.