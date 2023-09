Zamykanie: Microsoft decyduje się na wycofanie programu Visual Studio dla komputerów Mac

Firma Microsoft ogłosiła koniec drogi dla swojego produktu Integrated Development Environment (IDE), Visual Studio dla komputerów Mac. Behemot oprogramowania gorąco zaleca programistom korzystającym z platformy MacOS, aby szukali zamienników, w szczególności zestawu C# Developer Kit dla Visual Studio Code i innych rozszerzeń ułatwiających rozwój .NET.

Decyzja ta była podyktowana ciągłą krytyką użytkowników i bieżącymi skłonnościami do użytkowania. 30 sierpnia Microsoft wyraził zamiar skoncentrowania wysiłków na udoskonalaniu środowiska IDE programu Visual Studio, które jest dostępne za pośrednictwem narzędzia Dev Box firmy Microsoft na platformie Azure dla programistów korzystających ze wszystkich systemów operacyjnych. Dotyczy to również zestawu deweloperskiego C# dla kodu Visual Studio zgodnego ze wszystkimi platformami.

Po tym posunięciu pomoc techniczna dla programu Visual Studio dla komputerów Mac w wersji 17.6 będzie dostępna do 31 sierpnia 2024 r. Firma Microsoft oświadczyła, że ​​przekieruje swoje zasoby na ulepszanie zarówno programu Visual Studio, jak i Visual Studio Code, aby usprawnić je pod kątem współpracy między różnymi firmami. doświadczenie w tworzeniu oprogramowania platformy. W szczególności do programu Visual Studio dla komputerów Mac nie będą dołączane żadne nowe struktury, obsługa języków ani środowisko wykonawcze.

W nadchodzącym roku Microsoft zobowiązał się do wydłużenia okresu ważności kluczowych aktualizacji, w tym usuwania kluczowych poprawek błędów, rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem oraz aktualizacji uwzględniających nowsze platformy Apple.

Firma będzie nadal aktualizować środowisko wykonawcze i obciążenie, umożliwiając programistom dalsze tworzenie aplikacji w platformach .NET 6, .NET 7 i Mono. Chociaż firma Microsoft oficjalnie nie obsługuje platformy .NET 8, położyła podwaliny pod podstawową obsługę platformy .NET 8 w programie Visual Studio dla komputerów Mac na potrzeby tworzenia i debugowania aplikacji.

Ze skutkiem od 31 sierpnia 2024 r. program Visual Studio dla komputerów Mac będzie dostępny wyłącznie jako starsza instalacja za pośrednictwem witryny my.visualstudio.com dla użytkowników z subskrypcjami programu Visual Studio. Oprogramowanie nie będzie podlegało żadnym dalszym konserwacjom ani aktualizacjom serwisowym. Niemniej jednak użytkownicy posiadający aktywną umowę wsparcia technicznego mogą uzyskać dostęp do pomocy technicznej do końca sierpnia 2024 r.

Rozwój ten podkreśla rosnące znaczenie wieloplatformowych narzędzi programistycznych. Jednym z takich narzędzi jest platforma AppMaster, potężne narzędzie do tworzenia aplikacji no-code, które umożliwia tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. AppMaster wykorzystuje intuicyjny wizualnie interfejs do tworzenia modeli danych, interfejsów API, procesów biznesowych i elementów interfejsu użytkownika, co czyni go doskonałą alternatywą dla tradycyjnego programowania opartego na kodzie.