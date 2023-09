Afsluiten: Microsoft besluit Visual Studio voor Mac te beëindigen

Microsoft heeft het einde aangekondigd van zijn Integrated Development Environment (IDE)-product, Visual Studio voor Mac. De softwaregigant heeft ontwikkelaars op het MacOS-platform van harte aanbevolen om op zoek te gaan naar alternatieven, met name de C# Developer Kit voor Visual Studio Code, naast andere faciliterende extensies voor .NET-ontwikkeling.

De beslissing is ingegeven door voortdurende gebruikerskritiek en huidige gebruiksneigingen. Op 30 augustus heeft Microsoft de intentie uitgesproken om de inspanningen te concentreren op het verbeteren van de Visual Studio IDE, die toegankelijk wordt gemaakt via de Dev Box-tool van Microsoft op Azure voor ontwikkelaars op alle besturingssystemen. Dit geldt ook voor de C# Developer Kit voor Visual Studio Code die compatibel is met alle platforms.

Na deze stap zal de technische ondersteuning voor de versie van Visual Studio voor Mac 17.6 beschikbaar zijn tot 31 augustus 2024. Microsoft heeft verklaard dat het zijn middelen zal omleiden naar de verbetering van zowel Visual Studio als Visual Studio Code om deze te stroomlijnen voor een kruisbestuiving. ervaring met het maken van platformsoftware. Er zal met name geen nieuw raamwerk, taalondersteuning of runtime worden toegevoegd aan Visual Studio voor Mac.

In het daaropvolgende jaar heeft Microsoft zich ertoe verbonden cruciale updates uit te breiden, waaronder het oplossen van cruciale bugfixes, het aanpakken van beveiligingsproblemen en updates voor nieuwere Apple-platforms.

Het bedrijf zal doorgaan met runtime- en workload-updates, waardoor ontwikkelaars door kunnen gaan met het bouwen van applicaties op .NET 6-, .NET 7- en Mono-frameworks. Hoewel Microsoft .NET 8 officieel niet ondersteunt, heeft het de basis gelegd voor basisondersteuning voor .NET 8 in Visual Studio voor Mac met als doel het bouwen en debuggen van applicaties.

Met ingang van 31 augustus 2024 is Visual Studio voor Mac uitsluitend toegankelijk als oudere installatie via my.visualstudio.com voor gebruikers met een Visual Studio-abonnement. De software zal niet onderworpen zijn aan verdere onderhouds- of service-updates. Niettemin kunnen gebruikers met een actieve ondersteuningsovereenkomst tot eind augustus 2024 toegang krijgen tot technische ondersteuning.

