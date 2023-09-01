إيقاف التشغيل: قررت Microsoft إيقاف تشغيل Visual Studio لنظام التشغيل Mac

أعلنت شركة Microsoft عن نهاية الطريق لمنتج بيئة التطوير المتكاملة (IDE)، وهو Visual Studio for Mac. وقد أوصى عملاق البرمجيات بشدة المطورين على منصة MacOS بالبحث عن البدائل، ولا سيما C# Developer Kit لـ Visual Studio Code، من بين ملحقات أخرى لتسهيل تطوير .NET.

تم تأجيج القرار من خلال نقد المستخدم المستمر وميول الاستخدام الحالية. في 30 أغسطس، أعربت Microsoft عن عزمها تركيز الجهود على تحسين Visual Studio IDE، والذي يمكن الوصول إليه من خلال أداة Dev Box من Microsoft على Azure للمطورين على جميع أنظمة التشغيل. يمتد هذا أيضًا إلى C# Developer Kit لـ Visual Studio Code المتوافق مع كافة الأنظمة الأساسية.

بعد هذه الخطوة، سيكون الدعم الفني لإصدار Visual Studio لنظام التشغيل Mac 17.6 متاحًا حتى 31 أغسطس 2024. وذكرت Microsoft أنها ستعيد توجيه مواردها نحو تحسين كل من Visual Studio وVisual Studio Code لتبسيطها عبر تجربة إنشاء برمجيات النظام الأساسي. والجدير بالذكر أنه لن يتم إلحاق أي إطار عمل أو دعم لغة أو وقت تشغيل جديد بـ Visual Studio لنظام التشغيل Mac.

وفي العام التالي، التزمت Microsoft بتوسيع التحديثات المهمة بما في ذلك حل إصلاحات الأخطاء المهمة ومعالجة المخاوف الأمنية والتحديثات لاستيعاب منصات Apple الأحدث.

ستواصل الشركة تحديثات وقت التشغيل وأحمال العمل، وبالتالي تمكين المطورين من الاستمرار في إنشاء التطبيقات على أطر عمل .NET 6 و.NET 7 وMono. على الرغم من أن Microsoft لا تدعم رسميًا .NET 8، إلا أنها مهدت الطريق للدعم الأساسي لـ .NET 8 في Visual Studio لنظام التشغيل Mac بغرض إنشاء التطبيقات وتصحيح الأخطاء.

اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، لن يمكن الوصول إلى Visual Studio لنظام التشغيل Mac إلا كتثبيت قديم عبر my.visualstudio.com للمستخدمين الذين لديهم اشتراكات Visual Studio. لن يخضع البرنامج لأية صيانة أو تحديثات خدمة أخرى. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين الذين لديهم اتفاقية دعم نشطة الوصول إلى المساعدة الفنية حتى نهاية أغسطس 2024.

يسلط هذا التطور الضوء على الأهمية المتزايدة لأدوات التطوير عبر الأنظمة الأساسية. إحدى هذه الأدوات هي منصة AppMaster ، وهي أداة قوية لتطوير التطبيقات no-code تسمح بتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. يستخدم AppMaster واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء نماذج البيانات وواجهات برمجة التطبيقات والعمليات التجارية وعناصر واجهة المستخدم، مما يجعله بديلاً ممتازًا للتطوير التقليدي القائم على التعليمات البرمجية.