Windows 11 fait des pas de géant vers la redéfinition de l'expérience utilisateur avec sa dernière version préliminaire. Cette mise à jour introduit une refonte révolutionnaire de l'explorateur de fichiers ainsi qu'une série d'autres améliorations visant à renforcer les fonctionnalités et la convivialité.

L'explorateur de fichiers, qui fait partie intégrante de l'interface utilisateur de Windows 11 et facilite la navigation dans les fichiers et les dossiers, a été complètement remanié dans la dernière version de test du canal bêta (build 22621.2050 / 22631.2050). L'importance de cette interface pour la plateforme rend cette transformation radicale tout à fait remarquable.

Microsoft L'explorateur de fichiers a été baptisé "Explorateur de fichiers modernisé" et doté d'un nouveau volet de détails, d'un champ de recherche et d'une barre d'adresse.

Le nouveau volet de détails entre en action lorsque l'utilisateur sélectionne un fichier. Il affiche des informations pertinentes sur le fichier, notamment une vignette, l'état de partage, l'activité récente du fichier, les fichiers associés et d'autres informations.

La barre d'adresse de l'explorateur de fichiers modernisé fait désormais automatiquement la distinction entre les dossiers locaux (sur votre machine) et les dossiers dans le nuage, ce qui constitue une avancée significative. Elle affiche leur état respectif en conséquence. La barre d'adresse s'avère également indispensable pour les utilisateurs de OneDrive, car elle indique l'état de synchronisation du service de stockage en nuage. Une fonction supplémentaire d'affichage des citations a été incluse pour une référence rapide.

Les dossiers d'accès rapide ont également été remodelés avec une "expérience mise à jour" plus intuitive pour les utilisateurs connectés à un compte Microsoft. Les utilisateurs professionnels, ceux qui sont connectés avec un compte Azure Active Directory (AAD), bénéficieront d'un carrousel de fichiers suggérés.

Une autre fonctionnalité importante dévoilée dans cette version bêta est le très attendu Dynamic Lighting hub. Ce hub sert de contrôle centralisé pour les périphériques à éclairage RVB des utilisateurs, éliminant ainsi le besoin de multiples applications tierces des fabricants de matériel - une avancée notable vers le désencombrement des systèmes.

Pour améliorer encore l'expérience de l'utilisateur, la dernière version bêta de Windows 11 renforce également de manière significative les capacités de Windows Ink. Cette nouvelle version permet aux utilisateurs de stylet d'écrire directement dans les champs modifiables du système d'exploitation. Cette évolution laisse présager un avenir où les utilisateurs de stylet pourront écrire n'importe où sur l'interface utilisateur, ce qui transformera radicalement la façon dont nous interagissons avec nos appareils.

Dans le contexte des plateformes low-code et no-code, il est fascinant de voir comment des géants comme Microsoft remodèlent l'interface utilisateur et améliorent la fonctionnalité de systèmes d'exploitation largement utilisés. Les parties prenantes du secteur technologique au sens large, y compris les plateformes telles que AppMaster, suivront ces développements de près. L'objectif commun étant d'offrir des expériences de développement d'applications simplifiées et intégrées, il y a de précieuses leçons à tirer de l'expérience de chacun.