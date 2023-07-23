Windows 11 通过其最新的预览版在重新定义用户体验方面迈出了巨大的步伐。此次更新对文件资源管理器进行了革命性的重新设计，并引入了一系列其他增强功能，旨在提高功能性和可用性。

文件资源管理器是Windows 11 用户界面不可或缺的组成部分，可方便地浏览文件和文件夹。在最新的 Beta 频道测试版本（build 22621.2050 / 22631.2050）中，文件资源管理器进行了全面改造。它对平台的重要性使这一全面变革非常值得关注。

Microsoft 在最新的 Beta 频道测试版本（Build 22621.2050 / 22631.2050）中，"文件资源管理器 "被打上了 "现代化文件资源管理器 "的标签，配备了全新设计的详细信息窗格、搜索框和地址栏。

当用户选择一个文件时，新的详细信息窗格就会生效。它显示文件的相关信息，包括缩略图、共享状态、最近的文件活动、关联文件和其他杂项。

现代化的文件资源管理器的地址栏现在可以自动区分本地文件夹（机器上的）和云文件夹，这是一项重大进步。它会相应地显示它们各自的状态。对于OneDrive 用户来说，地址栏也是不可或缺的，因为它会显示云存储服务的同步状态。此外，还增加了快速引用功能。

快速访问文件夹也进行了重塑，为已登录Microsoft 账户的用户提供了更直观的 "更新体验"。使用 Azure Active Directory（AAD）账户登录的企业用户将受益于建议文件的旋转木马。

该测试版发布的另一项重要功能是备受期待的动态照明中心。该集线器可集中控制用户的 RGB 灯光外设，从而无需使用硬件制造商提供的多个第三方应用程序--这是在简化系统方面迈出的显著一步。

Windows 11 的最新测试版还大大增强了 Windows Ink 的功能，进一步提升了用户体验。对于手写笔用户来说，这是一次飞跃，它允许用户直接在操作系统的可编辑字段中书写。这一发展预示着在未来，手写笔用户可以在用户界面的任何地方进行书写，这将为我们与设备的交互方式带来巨大的变革。

在low-code 和no-code 平台的背景下，像Microsoft 这样的巨头如何重塑用户界面并改进广泛使用的操作系统的功能，令人目不暇接。包括AppMaster 等平台在内的更广泛技术领域的利益相关者将密切关注这些发展。由于大家都致力于提供简化、集成的应用程序开发体验，因此可以相互借鉴宝贵的经验。