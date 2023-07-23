Windows 11, en son önizleme yapısıyla kullanıcı deneyimini yeniden tanımlama yolunda dev adımlar atıyor. Bu güncelleme, Dosya Gezgini'nin devrim niteliğinde yeniden tasarımını ve işlevselliği ve kullanılabilirliği iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi başka geliştirmeyi sunar.

Dosyalar ve klasörler arasında gezinmeyi kolaylaştıran Windows 11 kullanıcı arabiriminin ayrılmaz bir bileşeni olan Dosya Gezgini, en son Beta kanal test sürümünde (derleme 22621.2050 / 22631.2050) tamamen yenilenmiştir. Platform için önemi, bu kapsamlı dönüşümü oldukça dikkate değer kılıyor.

Microsoft bu yinelemeyi, yeni tasarlanmış ayrıntılar bölmesi, arama kutusu ve adres çubuğuyla donatılmış 'modernleştirilmiş bir Dosya Gezgini' olarak markalamıştır.

Yeni ayrıntılar bölmesi, kullanıcılar bir dosya seçtiğinde devreye girer. Küçük resim, paylaşım durumu, son dosya etkinliği, ilişkili dosyalar ve diğer çeşitli bilgiler dahil olmak üzere dosyayla ilgili bilgileri görüntüler.

Önemli bir ilerlemenin habercisi olan modernleştirilmiş Dosya Gezgini'nin adres çubuğu artık yerel (makinenizde) ve bulut tabanlı klasörler arasında otomatik olarak ayrım yapıyor. İlgili durumlarını buna göre görüntüler. Adres çubuğu, bulut depolama hizmetinin senkronizasyon durumunu gösterdiği için OneDrive kullanıcıları için de vazgeçilmezdir. Hızlı başvuru için ek bir alıntı açılır özelliği eklenmiştir.

Hızlı Erişim klasörleri, bir Microsoft hesabında oturum açan kullanıcılar için daha sezgisel bir "güncelleştirilmiş deneyim" ile yeniden şekillendirildi. Bir Azure Active Directory (AAD) hesabıyla oturum açan iş kullanıcıları, önerilen dosyalardan oluşan bir döngüden yararlanacaktır.

Bu beta yapısında açıklanan bir diğer önemli özellik de merakla beklenen Dinamik Aydınlatma merkezidir. Bu hub, kullanıcıların RGB aydınlatmalı çevre birimleri için merkezi bir kontrol işlevi görerek, donanım üreticilerinin birden fazla üçüncü taraf uygulamasına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor; bu, sistemleri düzenlemeye yönelik kayda değer bir adım.

Kullanıcı deneyimini daha da geliştiren Windows 11 en yeni beta yapısı, Windows Ink'in yeteneklerine de önemli ölçüde enerji katıyor. Kalem kullanıcıları için bir sıçrama olan revizyon, doğrudan işletim sisteminin düzenlenebilir alanlarına yazmalarına izin verir. Bu gelişme, ekran kalemi kullanıcılarının kullanıcı arabiriminde herhangi bir yere yazabilecekleri bir geleceğin habercisi ve cihazlarımızla nasıl etkileşim kurduğumuz konusunda keskin bir dönüşüm sunuyor.

low-code ve no-code platformlar bağlamında, Microsoft gibi devlerin kullanıcı arayüzünü nasıl yeniden şekillendirdiğini ve yaygın olarak kullanılan işletim sistemlerinin işlevselliğini nasıl geliştirdiğini görmek büyüleyici. AppMaster gibi platformlar da dahil olmak üzere daha geniş teknoloji alanındaki paydaşlar bu gelişmeleri yakından izleyecek. Basitleştirilmiş, tümleşik uygulama geliştirme deneyimleri sunmaya yönelik ortak bir odaklanma ile birbirinden derlenecek değerli dersler var.