O Windows 11 está a dar passos gigantescos no sentido de redefinir a experiência do utilizador com a sua última versão de pré-visualização. Esta atualização introduz um redesenho revolucionário do Explorador de Ficheiros e uma série de outras melhorias destinadas a melhorar a funcionalidade e a usabilidade.

O Explorador de Ficheiros, um componente integral da interface de utilizador do Windows 11 que facilita a navegação por ficheiros e pastas, foi completamente renovado na última versão de teste do canal Beta (build 22621.2050 / 22631.2050). A sua importância para a plataforma faz com que esta transformação radical seja altamente digna de nota.

Microsoft A Microsoft classificou esta iteração como um "Explorador de Ficheiros modernizado", equipado com um painel de detalhes, uma caixa de pesquisa e uma barra de endereços recentemente concebidos.

O novo painel de detalhes entra em vigor quando os utilizadores seleccionam um ficheiro. Apresenta informações relevantes sobre o ficheiro, incluindo uma miniatura, o estado de partilha, a atividade recente do ficheiro, os ficheiros associados e outras informações diversas.

Anunciando um avanço significativo, a barra de endereço do Explorador de Ficheiros modernizado agora distingue automaticamente entre pastas locais (na sua máquina) e pastas baseadas na nuvem. Apresenta os respectivos estados em conformidade. A barra de endereço também se revela indispensável para os utilizadores do OneDrive, uma vez que apresenta o estado de sincronização do serviço de armazenamento na nuvem. Foi incluída uma funcionalidade adicional de listagem de citações para referência rápida.

As pastas de acesso rápido também foram reformuladas com uma "experiência actualizada" mais intuitiva para os utilizadores com sessão iniciada numa conta Microsoft. Os utilizadores empresariais, que têm sessão iniciada com uma conta Azure Active Directory (AAD), beneficiarão de um carrossel de ficheiros sugeridos.

Outra funcionalidade significativa revelada nesta versão beta é o muito aguardado hub de Iluminação Dinâmica. Este hub funciona como um controlo centralizado para os periféricos com iluminação RGB dos utilizadores, eliminando assim a necessidade de várias aplicações de terceiros dos fabricantes de hardware - um passo notável no sentido de organizar os sistemas.

Melhorando ainda mais a experiência do utilizador, a mais recente versão beta do Windows 11 também melhora significativamente as capacidades do Windows Ink. Um salto em frente para os utilizadores de stylus, a revisão permite-lhes escrever diretamente nos campos editáveis do sistema operativo. Este desenvolvimento pressagia um futuro em que os utilizadores de stylus podem escrever em qualquer parte da IU, oferecendo uma transformação radical em termos da forma como interagimos com os nossos dispositivos.

No contexto das plataformas low-code e no-code, é fascinante ver como gigantes como a Microsoft estão a remodelar a interface do utilizador e a melhorar a funcionalidade de sistemas operativos amplamente utilizados. As partes interessadas no domínio da tecnologia em geral, incluindo plataformas como AppMaster, estarão a acompanhar de perto estes desenvolvimentos. Com um enfoque partilhado no fornecimento de experiências de desenvolvimento de aplicações simplificadas e integradas, há lições valiosas a retirar umas das outras.