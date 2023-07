Windows 11 sta facendo passi da gigante verso la ridefinizione dell'esperienza utente con la sua ultima build di anteprima. Questo aggiornamento introduce una rivoluzionaria riprogettazione dell'Esplora file e una serie di altri miglioramenti volti a migliorare la funzionalità e l'usabilità.

L'Esplora file, componente integrante dell'interfaccia utente di Windows 11 che facilita la navigazione tra file e cartelle, è stato completamente rinnovato nell'ultima versione di test del canale Beta (build 22621.2050 / 22631.2050). La sua importanza per la piattaforma rende questa trasformazione radicale estremamente degna di nota.

Microsoft ha definito questa iterazione come un "Esplora file modernizzato", dotato di un riquadro dei dettagli, una casella di ricerca e una barra degli indirizzi di nuova concezione.

Il nuovo riquadro dei dettagli entra in funzione quando gli utenti selezionano un file. Mostra informazioni rilevanti sul file, tra cui una miniatura, lo stato di condivisione, le attività recenti, i file associati e altre informazioni.

Come segno di un progresso significativo, la barra degli indirizzi dell'Esplora file modernizzato ora distingue automaticamente tra cartelle locali (sul computer) e cartelle basate su cloud. E visualizza di conseguenza i rispettivi stati. La barra degli indirizzi si rivela indispensabile anche per gli utenti di OneDrive, in quanto mostra lo stato di sincronizzazione del servizio di cloud storage. È stata inclusa un'ulteriore funzione di flyout delle citazioni per un rapido riferimento.

Anche le cartelle di accesso rapido sono state ridisegnate con una "esperienza aggiornata" più intuitiva per gli utenti registrati con un account Microsoft. Gli utenti business, quelli registrati con un account Azure Active Directory (AAD), potranno usufruire di un carosello di file suggeriti.

Un'altra caratteristica significativa svelata in questa versione beta è il tanto atteso hub Dynamic Lighting. Questo hub funge da controllo centralizzato per le periferiche con illuminazione RGB degli utenti, eliminando così la necessità di applicazioni multiple di terze parti da parte dei produttori di hardware - un notevole passo avanti verso il decluttering dei sistemi.

Migliorando ulteriormente l'esperienza dell'utente, l'ultima versione beta di Windows 11 potenzia in modo significativo le funzionalità di Windows Ink. Un balzo in avanti per gli utenti dello stilo, che possono scrivere direttamente nei campi modificabili del sistema operativo. Questo sviluppo lascia presagire un futuro in cui gli utenti dello stilo potranno scrivere in qualsiasi punto dell'interfaccia utente, offrendo una netta trasformazione del modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi.

Nel contesto delle piattaforme low-code e no-code, è affascinante vedere come giganti come Microsoft stiano rimodellando l'interfaccia utente e migliorando la funzionalità di sistemi operativi ampiamente utilizzati. Gli stakeholder del settore tecnologico in senso lato, comprese le piattaforme come AppMaster, seguiranno con attenzione questi sviluppi. Con l'obiettivo comune di offrire esperienze di sviluppo di applicazioni semplificate e integrate, ci sono lezioni preziose da trarre gli uni dagli altri.