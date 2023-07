Windows 11 neemt grote stappen in de richting van het herdefiniëren van de gebruikerservaring met zijn nieuwste preview build. Deze update introduceert een revolutionair herontwerp van de Verkenner en een heleboel andere verbeteringen gericht op het verbeteren van functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid.

Het Bestandsbeheer, een integraal onderdeel van de Windows 11 gebruikersinterface dat het bladeren door bestanden en mappen vergemakkelijkt, is volledig vernieuwd in de nieuwste testversie voor het bètakanaal (build 22621.2050 / 22631.2050). Het belang ervan voor het platform maakt deze ingrijpende transformatie zeer opmerkelijk.

Microsoft heeft deze versie bestempeld als een 'gemoderniseerde bestandsverkenner', uitgerust met een nieuw ontworpen detailvenster, zoekvak en adresbalk.

Het nieuwe deelvenster met details treedt in werking wanneer gebruikers een bestand selecteren. Het toont relevante informatie over het bestand, waaronder een miniatuur, status delen, recente bestandsactiviteit, gekoppelde bestanden en andere miscellanea.

De adresbalk van de gemoderniseerde File Explorer maakt nu automatisch onderscheid tussen lokale mappen (op je computer) en mappen in de cloud. De respectievelijke statussen worden dienovereenkomstig weergegeven. De adresbalk is ook onmisbaar voor gebruikers van OneDrive omdat deze de synchronisatiestatus van de cloudopslagdienst weergeeft. Er is een extra flyout-functie voor citaten toegevoegd voor snelle verwijzing.

De Quick Access-mappen hebben ook een nieuwe vorm gekregen met een meer intuïtieve 'bijgewerkte ervaring' voor gebruikers die zijn aangemeld bij een Microsoft account. Zakelijke gebruikers, die zijn aangemeld met een Azure Active Directory (AAD) account, zullen profiteren van een carrousel van voorgestelde bestanden.

Een andere belangrijke functie die in deze bètaversie is onthuld, is de langverwachte Dynamic Lighting hub. Deze hub dient als gecentraliseerde controle voor de RGB-verlichte randapparatuur van gebruikers, waardoor de noodzaak voor meerdere applicaties van hardwarefabrikanten wordt weggenomen.

De nieuwste bètaversie van Windows 11 verbetert de gebruikerservaring nog verder en geeft Windows Ink aanzienlijk meer mogelijkheden. Deze revisie is een sprong voorwaarts voor stylusgebruikers en stelt hen in staat om direct in de bewerkbare velden van het besturingssysteem te schrijven. Deze ontwikkeling voorspelt een toekomst waarin stylusgebruikers overal op de UI kunnen schrijven, wat een ingrijpende verandering betekent voor de manier waarop we met onze apparaten omgaan.

In de context van low-code en no-code platforms is het fascinerend om te zien hoe giganten als Microsoft de gebruikersinterface opnieuw vormgeven en de functionaliteit van veelgebruikte besturingssystemen verbeteren. Belanghebbenden in het bredere technologierijk, inclusief platformen zoals AppMaster, zullen deze ontwikkelingen nauwlettend volgen. Met een gedeelde focus op het leveren van vereenvoudigde, geïntegreerde applicatie-ontwikkelervaringen, zijn er waardevolle lessen te leren van elkaar.