يتخذ Windows 11 خطوات عملاقة نحو إعادة تعريف تجربة المستخدم من خلال أحدث تصميم للمعاينة. يقدم هذا التحديث إعادة تصميم ثورية لـ File Explorer ومجموعة كبيرة من التحسينات الأخرى التي تهدف إلى تحسين الوظائف وسهولة الاستخدام.

تم تجديد File Explorer ، وهو مكون لا يتجزأ من واجهة مستخدم Windows 11 التي تسهل تصفح الملفات والمجلدات ، بالكامل في أحدث إصدار تجريبي لقناة Beta (بناء 22621.2050 / 22631.2050). تجعل أهميتها للمنصة هذا التحول الشامل جديرًا بالملاحظة للغاية.

وصفت Microsoft هذا التكرار بأنه "مستكشف ملفات حديث" مزود بجزء تفاصيل مصمم حديثًا ومربع بحث وشريط عناوين.

يدخل جزء التفاصيل الجديدة حيز التنفيذ عندما يحدد المستخدمون ملفًا. يعرض المعلومات ذات الصلة بالملف بما في ذلك الصورة المصغرة وحالة المشاركة ونشاط الملف الأخير والملفات المرتبطة ومختلف الأنواع الأخرى.

إعلانًا عن تقدم كبير ، يميز شريط العناوين الخاص بـ File Explorer الآن تلقائيًا بين المجلدات المحلية (على جهازك) والمجلدات المستندة إلى مجموعة النظراء. يعرض حالات كل منهما وفقًا لذلك. يثبت شريط العناوين أيضًا أنه لا غنى عنه لمستخدمي OneDrive لأنه يعرض حالة مزامنة خدمة التخزين السحابي. تم تضمين ميزة إضافية من القائمة المنبثقة للاقتباس للرجوع إليها سريعًا.

تم أيضًا إعادة تشكيل مجلدات الوصول السريع باستخدام "تجربة محدثة" أكثر سهولة للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft. سيستفيد مستخدمو الأعمال ، أولئك الذين قاموا بتسجيل الدخول باستخدام حساب Azure Active Directory (AAD) ، من مجموعة من الملفات المقترحة.

ميزة أخرى مهمة تم الكشف عنها في هذا الإصدار التجريبي هي محور الإضاءة الديناميكية الذي طال انتظاره. يعمل هذا المحور كعنصر تحكم مركزي للأجهزة الطرفية المضاءة بألوان RGB للمستخدمين ، وبالتالي يلغي الحاجة إلى العديد من تطبيقات الطرف الثالث من الشركات المصنعة للأجهزة - وهي خطوة ملحوظة نحو أنظمة إلغاء التشويش.

ولتعزيز تجربة المستخدم بشكل أكبر ، يعمل الإصدار بيتا الأحدث من Windows 11 أيضًا على تنشيط إمكانات Windows Ink بشكل كبير. قفزة إلى الأمام لمستخدمي القلم ، يسمح الإصلاح الشامل لهم بالكتابة مباشرة في الحقول القابلة للتحرير في نظام التشغيل. ينذر هذا التطور بمستقبل حيث يمكن لمستخدمي القلم الكتابة في أي مكان على واجهة المستخدم ، مما يوفر تحولًا صارخًا من حيث كيفية تفاعلنا مع أجهزتنا.

في سياق الأنظمة الأساسية low-code والتي no-code ، من الرائع أن ترى كيف يقوم عمالقة مثل Microsoft بإعادة تشكيل واجهة المستخدم وتحسين وظائف أنظمة التشغيل المستخدمة على نطاق واسع. سيراقب أصحاب المصلحة في عالم التكنولوجيا الأوسع ، بما في ذلك منصات مثل AppMaster ، هذه التطورات عن كثب. مع التركيز المشترك على تقديم تجارب تطوير تطبيقات مبسطة ومتكاملة ، هناك دروس قيمة يمكن استخلاصها من بعضها البعض.