Последняя предварительная сборка Windows 11 делает гигантские шаги на пути к переосмыслению пользовательского опыта. В этом обновлении представлен революционный дизайн Проводника файлов и множество других улучшений, направленных на повышение функциональности и удобства использования.

В последней тестовой версии для канала Beta (сборка 22621.2050 / 22631.2050) был полностью переработан проводник файлов - неотъемлемый компонент пользовательского интерфейса Windows 11, позволяющий просматривать файлы и папки. Важность этого элемента для платформы делает эту масштабную трансформацию весьма примечательной.

Microsoft Компания "Файл Проводник" назвала эту версию "модернизированным File Explorer", оснащенным новой панелью подробностей, строкой поиска и адресной строкой.

Новая панель подробностей появляется при выборе файла. На ней отображается соответствующая информация о файле, включая миниатюру, статус общего доступа, последние действия с файлом, связанные файлы и другие сведения.

Значительным достижением стало то, что в адресной строке модернизированного File Explorer теперь автоматически различаются локальные (на компьютере) и "облачные" папки. Соответственно, отображается и их состояние. Адресная строка также незаменима для пользователей OneDrive, поскольку в ней отображается статус синхронизации с облачным хранилищем. Для быстрого поиска информации в программу включена дополнительная функция выпадения цитат.

Папки быстрого доступа также претерпели изменения, став более интуитивно понятными "обновленными" для пользователей, зарегистрированных в учетной записи Microsoft. Бизнес-пользователи, вошедшие в учетную запись Azure Active Directory (AAD), смогут воспользоваться каруселью предлагаемых файлов.

Еще одна важная функция, представленная в этой бета-версии, - долгожданный концентратор динамического освещения. Этот хаб служит централизованным управлением периферийными устройствами с RGB-подсветкой, избавляя пользователя от необходимости использования множества сторонних приложений от производителей оборудования, что является заметным шагом на пути к упрощению систем.

В новой бета-версии Windows 11 также значительно расширены возможности Windows Ink. В результате модернизации пользователи стилусов получили возможность писать непосредственно в редактируемых полях операционной системы. Эта разработка предвещает будущее, в котором пользователи стилуса смогут писать в любом месте пользовательского интерфейса, что кардинально изменит наши представления о взаимодействии с устройствами.

В контексте платформ low-code и no-code интересно наблюдать, как такие гиганты, как Microsoft, изменяют пользовательский интерфейс и улучшают функциональность широко используемых операционных систем. Заинтересованные стороны в более широком технологическом пространстве, включая такие платформы, как AppMaster, будут внимательно следить за развитием событий. Благодаря общему стремлению к упрощению и интеграции процесса разработки приложений можно извлечь ценные уроки.