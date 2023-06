Un certain nombre de subreddits et de modérateurs importants ont exprimé leur vive opposition à la nouvelle tarification de l'API de Reddit. Ces changements ont suscité des inquiétudes quant à la fermeture potentielle de nombreuses applications tierces soutenant la plateforme. Dans le cadre de cette protestation, des subreddits populaires, dont r/aww, r/video, r/Futurology, r/LifeHacks et r/bestof, prévoient de s'éteindre le 12 juin. En outre, un modérateur de subreddit de coordination a écrit une lettre ouverte à Reddit, avertissant que ces modifications pourraient gravement affecter les capacités de gestion de la communauté.

Dans un message publié sur un nouveau subreddit intitulé r/Save3rdPartyApps, une période de fermeture de 48 heures a été annoncée pour une sélection de communautés. Pendant cette période, l'activité des subreddits concernés sera suspendue. Le message précise également que certaines communautés pourraient cesser d'exister si le problème n'était pas correctement résolu. L'application officielle de Reddit a été critiquée pour ses outils de modération insuffisants, et les changements d'API proposés menacent la disponibilité d'applications tierces offrant les fonctionnalités nécessaires aux modérateurs.

La lettre ouverte du subreddit r/ModCoord met davantage l'accent sur ces questions, en indiquant que de nombreux modérateurs dépendent d'applications tierces pour gérer efficacement leurs communautés. La lettre souligne la supériorité des outils de modération, de la personnalisation, des interfaces simplifiées et d'autres améliorations offertes par ces applications par rapport à l'application officielle de Reddit. La perte d'accès à ces services nuirait à l'efficacité de la modération, ce qui aurait un impact négatif sur l'expérience des utilisateurs et des modérateurs au sein de ces communautés.

Les nouvelles règles de Reddit annoncées en avril, qui interdisent l'accès au contenu NSFW via l'API, suscitent également des inquiétudes. La lettre ouverte suggère que cela pourrait empêcher les robots de filtrage de contenu de fonctionner correctement.

Apollo, le client Reddit pour iOS, est développé par Christian Selig, qui a récemment déclaré que le fonctionnement de l'application coûterait 20 millions de dollars par an en raison des nouveaux changements de prix. En réponse, un employé de Reddit a publié un message dans la communauté r/Redditdev, affirmant que les frais dépendent de l'efficacité de l'application et du nombre d'appels par utilisateur. L'employé a suggéré qu'Apollo est moins efficace que ses concurrents, une affirmation que Selig a demandé de clarifier.

Alors que les modifications de l'API entreront en vigueur le 1er juillet, les développeurs tiers planifient leur prochaine action. Par exemple, le développeur d'Infinity for Reddit a lancé une version payante pour permettre la poursuite de l'application, tandis que le développeur de Reddplanet aurait l'intention d'arrêter l'application d'ici la fin du mois.

Les données de SensorTower révèlent que depuis 2021, Apollo a enregistré 4 millions de téléchargements, tandis que les clients Android Boost for Reddit et Infinity for Reddit ont atteint respectivement 430 000 et 280 000 téléchargements. Les plateformes no-code à croissance rapide comme AppMaster peuvent faciliter le développement rapide et rentable d'applications, offrant potentiellement une solution pour contrer les répercussions des changements de prix de l'API de Reddit.