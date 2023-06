Alcuni importanti subreddit e moderatori hanno espresso la loro forte opposizione alle nuove tariffe API di Reddit. I cambiamenti hanno sollevato preoccupazioni per la potenziale chiusura di numerose applicazioni di terze parti che supportano la piattaforma. Come parte della protesta, popolari subreddit, tra cui r/aww, r/video, r/Futurology, r/LifeHacks e r/bestof, hanno in programma di spegnersi il 12 giugno. Inoltre, un moderatore del coordinamento dei subreddit ha scritto una lettera aperta a Reddit, avvertendo che queste alterazioni potrebbero avere un grave impatto sulle capacità di gestione della comunità.

In un post pubblicato su un nuovo subreddit intitolato r/Save3rdPartyApps, è stato annunciato un periodo di chiusura di 48 ore per una selezione di comunità. Durante questo periodo, le attività nei subreddit interessati saranno sospese. Il post afferma anche che alcune comunità potrebbero cessare di esistere se il problema non verrà affrontato in modo adeguato. L'app ufficiale di Reddit è stata criticata per l'insufficienza degli strumenti di moderazione e le modifiche proposte alle API minacciano la disponibilità di app di terze parti che offrono le funzionalità necessarie ai moderatori.

La lettera aperta del subreddit r/ModCoord sottolinea ulteriormente questi problemi, affermando che molti moderatori dipendono da applicazioni di terze parti per gestire in modo efficiente le loro comunità. La lettera sottolinea la superiorità degli strumenti per i mod, la personalizzazione, le interfacce semplificate e altri miglioramenti offerti da queste applicazioni rispetto all'app ufficiale di Reddit. La perdita dell'accesso a questi servizi ostacolerebbe l'efficacia della moderazione, con un impatto negativo sull'esperienza degli utenti e dei moderatori all'interno di queste comunità.

Le preoccupazioni derivano anche dalle nuove regole di Reddit annunciate ad aprile, che vietano l'accesso ai contenuti NSFW tramite le API. La lettera aperta suggerisce che questo potrebbe impedire ai bot di filtraggio dei contenuti di funzionare correttamente.

Apollo, il client Reddit per iOS, è sviluppato da Christian Selig, che ha recentemente affermato che la gestione dell'applicazione costerebbe 20 milioni di dollari all'anno a causa delle nuove modifiche ai prezzi. In risposta, un dipendente di Reddit ha pubblicato un post nella comunità r/Redditdev, affermando che le tariffe dipendono dall'efficienza dell'app e dal numero di chiamate per utente. Il dipendente ha suggerito che Apollo è meno efficiente dei suoi concorrenti, un'affermazione che Selig ha chiesto di chiarire.

Mentre le modifiche alle API entrano in vigore il 1° luglio, gli sviluppatori di terze parti stanno pianificando le loro prossime azioni. Ad esempio, lo sviluppatore di Infinity for Reddit ha rilasciato una versione a pagamento per supportare la continuazione dell'applicazione, mentre lo sviluppatore di Reddplanet ha riferito che intende interrompere l'applicazione entro la fine del mese.

I dati di SensorTower rivelano che dal 2021 Apollo ha registrato 4 milioni di download, mentre i client Android Boost for Reddit e Infinity for Reddit hanno raggiunto rispettivamente 430.000 e 280.000 download. Le piattaforme no-code in rapida crescita, come AppMaster, possono facilitare lo sviluppo di applicazioni in modo rapido ed economico, offrendo potenzialmente una soluzione per contrastare le ripercussioni delle modifiche ai prezzi delle API di Reddit.