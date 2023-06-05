أعرب عدد من الوسطاء والمشرفين البارزين عن معارضتهم القوية لتسعير واجهة برمجة تطبيقات Reddit الجديدة. أثارت التغييرات مخاوف بشأن الإغلاق المحتمل للعديد من تطبيقات الطرف الثالث التي تدعم النظام الأساسي. كجزء من الاحتجاج ، تخطط subreddits الشعبية ، بما في ذلك r / aww و r / video و r / Futurology و r / LifeHacks و r / bestof ، لتظهر في 12 يونيو. إلى Reddit ، محذراً من أن هذه التعديلات يمكن أن تؤثر بشدة على قدرات إدارة المجتمع.

في منشور تم نشره على subreddit جديد بعنوان r / Save3rdPartyApps ، تم الإعلان عن فترة إيقاف مدتها 48 ساعة لمجموعة مختارة من المجتمعات. خلال هذا الوقت ، سيتم تعليق النشاط في subreddits المتأثرة. ينص المنشور أيضًا على أن بعض المجتمعات يمكن أن تتوقف عن الوجود إذا لم تتم معالجة المشكلة بشكل صحيح. تم انتقاد تطبيق Reddit الرسمي بسبب عدم كفاية أدوات الإشراف الخاصة به ، حيث تهدد تغييرات واجهة برمجة التطبيقات المقترحة توفر تطبيقات الجهات الخارجية التي تقدم الوظائف الضرورية للمشرفين.

تؤكد الرسالة المفتوحة لـ r / ModCoord subreddit على هذه المشكلات ، مشيرة إلى أن العديد من الوسطاء يعتمدون على تطبيقات الطرف الثالث لإدارة مجتمعاتهم بكفاءة. تسلط الرسالة الضوء على أدوات التعديل الفائقة والتخصيص والواجهات المبسطة والتحسينات الأخرى التي تقدمها هذه التطبيقات عند مقارنتها بتطبيق Reddit الرسمي. قد يؤدي فقدان الوصول إلى هذه الخدمات إلى إعاقة فعالية الإشراف ، مما يؤثر سلبًا على تجارب كل من المستخدم والمشرف داخل هذه المجتمعات.

تنشأ مخاوف أيضًا من القواعد التي قدمتها Reddit حديثًا والتي تم الإعلان عنها في أبريل ، والتي تحظر الوصول إلى محتوى NSFW عبر واجهة برمجة التطبيقات. تشير الرسالة المفتوحة إلى أن هذا قد يمنع روبوتات تصفية المحتوى من العمل بشكل صحيح.

تم تطوير Apollo ، عميل iOS Reddit ، بواسطة Christian Selig الذي ادعى مؤخرًا أنه سيكلف 20 مليون دولار سنويًا لتشغيل التطبيق بسبب تغييرات الأسعار الجديدة. رداً على ذلك ، نشر أحد موظفي Reddit في مجتمع r / Redditdev ، مؤكداً أن الرسوم تعتمد على كفاءة التطبيق وعدد المكالمات لكل مستخدم. اقترح الموظف أن Apollo أقل كفاءة من منافسيها ، وهو خلاف طلب Selig توضيحه.

مع دخول تغييرات واجهة برمجة التطبيقات حيز التنفيذ في 1 يوليو ، يخطط مطورو الطرف الثالث لمسار العمل التالي. على سبيل المثال ، أصدر مطور Infinity for Reddit إصدارًا مدفوعًا لدعم استمرار التطبيق ، بينما يقال إن مطور Reddplanet يعتزم إيقاف التطبيق بحلول نهاية الشهر.

تكشف بيانات SensorTower أنه منذ عام 2021 ، شهدت Apollo 4 ملايين عملية تنزيل ، بينما وصل عملاء Android Boost لـ Reddit و Infinity for Reddit إلى 430.000 و 280.000 عملية تنزيل على التوالي. يمكن للمنصات سريعة النمو no-code مثل AppMaster أن تسهل تطوير التطبيقات بشكل سريع وفعال من حيث التكلفة ، ومن المحتمل أن تقدم حلاً لمواجهة تداعيات تغييرات تسعير واجهة برمجة تطبيقات Reddit.