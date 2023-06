Uma série de subreddits e moderadores proeminentes expressaram sua forte oposição aos novos preços da API do Reddit. As alterações suscitaram preocupações quanto ao potencial encerramento de inúmeras aplicações de terceiros que suportam a plataforma. Como parte do protesto, subreddits populares, incluindo r/aww, r/video, r/Futurology, r/LifeHacks, e r/bestof, planeiam ficar às escuras a 12 de Junho. Além disso, um moderador do subreddit escreveu uma carta aberta ao Reddit, avisando que estas alterações podem afectar gravemente as capacidades de gestão da comunidade.

Num post publicado num novo subreddit intitulado r/Save3rdPartyApps, foi anunciado um período de encerramento de 48 horas para uma selecção de comunidades. Durante este período, a actividade nos subreddits afectados será suspensa. A publicação também afirma que algumas comunidades podem deixar de existir se o problema não for resolvido correctamente. A aplicação oficial do Reddit tem sido criticada pelas suas ferramentas de moderação insuficientes, com as alterações propostas à API a ameaçarem a disponibilidade de aplicações de terceiros que oferecem as funcionalidades necessárias aos moderadores.

A carta aberta do subreddit r/ModCoord enfatiza ainda mais essas questões, afirmando que muitos moderadores dependem de aplicativos de terceiros para gerenciar suas comunidades de forma eficiente. A carta destaca as ferramentas de mod superiores, a personalização, as interfaces simplificadas e outras melhorias oferecidas por estas aplicações quando comparadas com a aplicação oficial do Reddit. A perda de acesso a estes serviços prejudicaria a eficácia da moderação, afectando negativamente as experiências dos utilizadores e dos moderadores nestas comunidades.

As preocupações também surgem com as novas regras do Reddit, anunciadas em Abril, que proíbem o acesso a conteúdos NSFW através da API. A carta aberta sugere que isto pode impedir que os bots de filtragem de conteúdos funcionem correctamente.

O Apollo, o cliente Reddit para iOS, é desenvolvido por Christian Selig, que recentemente afirmou que custaria 20 milhões de dólares por ano para gerir a aplicação devido às novas alterações de preços. Em resposta, um funcionário do Reddit postou na comunidade r/Redditdev, afirmando que as taxas dependem da eficiência do aplicativo e do número de chamadas por usuário. O funcionário sugeriu que o Apollo é menos eficiente do que seus concorrentes, uma alegação que Selig pediu para ser esclarecida.

Com a entrada em vigor das alterações à API a 1 de Julho, os programadores de terceiros estão a planear as suas próximas acções. Por exemplo, o desenvolvedor do Infinity for Reddit lançou uma versão paga para apoiar a continuação do aplicativo, enquanto o desenvolvedor do Reddplanet supostamente pretende descontinuar o aplicativo até o final do mês.

Os dados da SensorTower revelam que, desde 2021, a Apollo teve 4 milhões de downloads, enquanto os clientes Android Boost for Reddit e Infinity for Reddit atingiram 430.000 e 280.000 downloads, respectivamente. Crescimento rápido no-code plataformas como AppMaster podem facilitar o desenvolvimento de aplicativos rápido e econômico, potencialmente oferecendo uma solução para neutralizar as repercussões das mudanças de preços da API do Reddit.