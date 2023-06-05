Ряд известных сабреддитов и модераторов выразили свое решительное несогласие с новыми ценами на API Reddit. Изменения вызвали обеспокоенность по поводу возможного закрытия многочисленных сторонних приложений, поддерживающих платформу. В рамках протеста популярные подредиты, включая r/aww, r/video, r/Futurology, r/LifeHacks и r/bestof, планируют уйти в тень 12 июня. Более того, один из модераторов, координирующих подреддиты, написал открытое письмо в Reddit, предупреждая, что эти изменения могут серьезно повлиять на возможности управления сообществом.

В сообщении, опубликованном на новом сабреддите под названием r/Save3rdPartyApps, было объявлено о 48-часовом периоде отключения для ряда сообществ. В течение этого времени активность в затронутых подреддитах будет приостановлена. В сообщении также говорится, что некоторые сообщества могут прекратить свое существование, если проблема не будет решена должным образом. Официальное приложение Reddit подвергалось критике за недостаточные инструменты модерации, а предлагаемые изменения API ставят под угрозу доступность сторонних приложений, предлагающих необходимую модераторам функциональность.

Открытое письмо сабреддита r/ModCoord еще больше подчеркивает эти проблемы, заявляя, что многие модераторы зависят от сторонних приложений для эффективного управления своими сообществами. В письме подчеркивается, что эти приложения предлагают более совершенные инструменты для модов, настройки, упрощенные интерфейсы и другие улучшения по сравнению с официальным приложением Reddit. Потеря доступа к этим сервисам снизит эффективность модерирования, что негативно скажется на опыте пользователей и модераторов в этих сообществах.

Беспокойство также вызывают недавно введенные правила Reddit, объявленные в апреле, которые запрещают доступ к NSFW-контенту через API. В открытом письме говорится, что это может помешать ботам, фильтрующим контент, работать должным образом.

Apollo, клиент Reddit для iOS, разработан Кристианом Селигом, который недавно заявил, что в связи с новыми ценовыми изменениями ежегодное обслуживание приложения будет стоить 20 миллионов долларов. В ответ на это сотрудник Reddit написал в сообществе r/Redditdev, утверждая, что тарифы зависят от эффективности приложения и количества звонков на одного пользователя. Сотрудник предположил, что Apollo менее эффективно, чем его конкуренты, и Селиг попросил разъяснить это утверждение.

Поскольку изменения в API вступают в силу 1 июля, сторонние разработчики планируют свои дальнейшие действия. Например, разработчик Infinity for Reddit выпустил платную версию для продолжения работы приложения, а разработчик Reddplanet, как сообщается, намерен прекратить работу приложения до конца месяца.

Данные SensorTower показывают, что с 2021 года Apollo пережил 4 миллиона загрузок, в то время как Android-клиенты Boost for Reddit и Infinity for Reddit достигли 430 000 и 280 000 загрузок соответственно. Быстро развивающиеся платформы no-code, такие как AppMaster, могут способствовать быстрой и экономически эффективной разработке приложений, потенциально предлагая решение для противодействия последствиям изменения цен на API Reddit.