一些著名的子网站和版主对Reddit的新API定价表示强烈反对。这些变化引起了人们对支持该平台的众多第三方应用程序可能被关闭的担忧。作为抗议的一部分，包括r/aww、r/video、r/Futurology、r/LifeHacks和r/bestof在内的热门子版块计划在6月12日进入黑暗。此外，一位版主协调子版块写了一封致Reddit的公开信，警告说这些改变可能严重影响社区管理能力。

在一个新的名为r/Save3rdPartyApps的子reddit上发表的帖子中，已经宣布对部分社区进行48小时的关闭期。在此期间，受影响的子版块的活动将被暂停。该帖子还指出，如果这个问题没有得到妥善解决，一些社区可能会停止存在。Reddit的官方应用程序一直被批评为没有足够的控制工具，拟议的API变化威胁到为版主提供必要功能的第三方应用程序的可用性。

r/ModCoord子论坛的公开信进一步强调了这些问题，指出许多版主依赖第三方应用程序来有效地管理他们的社区。信中强调，与Reddit官方应用程序相比，这些应用程序提供了优越的MOD工具、定制化、简化的界面和其他改进。失去对这些服务的访问，将阻碍管理的有效性，对这些社区的用户和版主的体验产生负面影响。

Reddit在4月宣布的新规则也引起了人们的关注，该规则禁止通过API访问NSFW内容。公开信指出，这可能会妨碍内容过滤机器人的正常运作。

iOS版Reddit客户端Apollo是由Christian Selig开发的，他最近声称，由于新的定价变化，每年将花费2000万美元来运行该应用程序。作为回应，一名Reddit员工在r/Redditdev社区发帖，断言收费取决于应用程序的效率和每个用户的通话次数。该员工表示，阿波罗的效率低于其竞争对手，塞利格已要求澄清这一论点。

随着API变化在7月1日生效，第三方开发者正在计划他们的下一步行动。例如，Infinity for Reddit的开发者已经发布了一个付费版本，以支持该应用程序的继续使用，而据说Reddplanet的开发者打算在月底前停止该应用程序。

SensorTower的数据显示，自2021年以来，Apollo经历了400万次下载，而Android客户端Boost for Reddit和Infinity for Reddit的下载量分别达到43万次和28万次。像AppMaster这样快速增长的no-code 平台可以促进快速和具有成本效益的应用开发，有可能为抵消Reddit的API定价变化所带来的影响提供一个解决方案。