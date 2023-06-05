Bir dizi önde gelen alt dizin ve moderatör, Reddit'in yeni API fiyatlandırmasına güçlü bir şekilde karşı olduklarını ifade ettiler. Değişiklikler, platformu destekleyen çok sayıda üçüncü taraf uygulamanın potansiyel olarak kapatılmasıyla ilgili endişeleri artırdı. Protesto kapsamında, r/aww, r/video, r/Futurology, r/LifeHacks ve r/bestof gibi popüler alt dizinler 12 Haziran'da karartmayı planlıyor. Ayrıca, bir moderatör koordinasyon alt dizisi açık bir mektup kaleme aldı. Reddit'e, bu değişikliklerin topluluk yönetimi yeteneklerini ciddi şekilde etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

r/Save3rdPartyApps adlı yeni bir alt dizinde yayınlanan bir gönderide, belirli topluluklar için 48 saatlik bir kapatma süresi duyuruldu. Bu süre zarfında, etkilenen alt dizinlerdeki etkinlik askıya alınacaktır. Gönderi ayrıca, sorunun düzgün bir şekilde ele alınmaması durumunda bazı toplulukların varlığının sona erebileceğini belirtiyor. Resmi Reddit uygulaması, yetersiz denetleme araçları nedeniyle eleştirildi ve önerilen API değişiklikleri, moderatörler için gerekli işlevleri sunan üçüncü taraf uygulamaların kullanılabilirliğini tehdit etti.

r/ModCoord alt dizini'nin açık mektubu, bu sorunları daha da vurgulayarak, birçok moderatörün topluluklarını verimli bir şekilde yönetmek için üçüncü taraf uygulamalarına bağımlı olduğunu belirtir. Mektup, resmi Reddit uygulamasına kıyasla bu uygulamaların sunduğu üstün mod araçlarını, özelleştirmeyi, kolaylaştırılmış arayüzleri ve diğer iyileştirmeleri vurguluyor. Bu hizmetlere erişimin kaybedilmesi, moderasyon etkinliğini engelleyerek bu topluluklardaki hem kullanıcı hem de moderatör deneyimlerini olumsuz etkileyebilir.

Endişeler, Reddit'in Nisan ayında duyurulan ve API aracılığıyla NSFW içeriğine erişimi yasaklayan yeni tanıtılan kurallarından da kaynaklanıyor. Açık mektup, bunun içerik filtreleme botlarının düzgün çalışmasını engelleyebileceğini öne sürüyor.

iOS Reddit istemcisi Apollo, yakın zamanda yeni fiyat değişiklikleri nedeniyle uygulamayı çalıştırmanın yılda 20 milyon dolara mal olacağını iddia eden Christian Selig tarafından geliştirildi. Yanıt olarak, bir Reddit çalışanı, r/Redditdev topluluğunda, ücretlerin uygulamanın verimliliğine ve kullanıcı başına arama sayısına bağlı olduğunu iddia ederek bir gönderi paylaştı. Çalışan, Apollo'nun rakiplerinden daha az verimli olduğunu öne sürdü, Selig bu iddianın açıklığa kavuşturulmasını istedi.

API değişiklikleri 1 Temmuz'da yürürlüğe girerken, üçüncü taraf geliştiriciler bir sonraki adımlarını planlıyorlar. Örneğin, Infinity for Reddit'in geliştiricisi, uygulamanın devamını desteklemek için ücretli bir sürüm yayınlarken, Reddplanet'in geliştiricisinin uygulamayı ay sonuna kadar durdurmayı planladığı bildiriliyor.

SensorTower verileri, 2021'den bu yana Apollo'nun 4 milyon indirmeye ulaştığını, Android istemcileri Boost for Reddit ve Infinity for Reddit'in sırasıyla 430.000 ve 280.000 indirmeye ulaştığını ortaya koyuyor. AppMaster gibi hızla büyüyen no-code platformlar, hızlı ve uygun maliyetli uygulama geliştirmeyi kolaylaştırabilir ve potansiyel olarak Reddit'in API fiyatlandırma değişikliklerinin yansımalarını ortadan kaldırmak için bir çözüm sunar.