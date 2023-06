Een aantal prominente subreddits en moderators hebben zich sterk uitgesproken tegen de nieuwe API-prijzen van Reddit. De veranderingen hebben geleid tot bezorgdheid over de mogelijke sluiting van talrijke applicaties van derden die het platform ondersteunen. Als onderdeel van het protest zijn populaire subreddits, waaronder r/aww, r/video, r/Futurology, r/LifeHacks en r/bestof, van plan om op 12 juni op zwart te gaan. Bovendien heeft een moderator van de coördinatie subreddit een open brief geschreven aan Reddit, waarin hij waarschuwt dat deze wijzigingen de mogelijkheden voor community management ernstig kunnen beïnvloeden.

In een bericht dat is gepubliceerd op een nieuwe subreddit met de titel r/Save3rdPartyApps, is een 48-uur durende sluitingsperiode aangekondigd voor een selectie van gemeenschappen. Gedurende deze periode zullen de activiteiten in de betreffende subreddits worden opgeschort. In het bericht staat ook dat sommige communities kunnen ophouden te bestaan als het probleem niet op de juiste manier wordt aangepakt. De officiële Reddit app is bekritiseerd vanwege de ontoereikende moderatietools, waarbij de voorgestelde API-wijzigingen een bedreiging vormen voor de beschikbaarheid van apps van derden die de noodzakelijke functionaliteit voor moderators bieden.

De open brief van de r/ModCoord subreddit benadrukt deze problemen nog meer, door te stellen dat veel moderators afhankelijk zijn van applicaties van derden om hun gemeenschappen efficiënt te beheren. De brief benadrukt de superieure mod tools, aanpassingen, gestroomlijnde interfaces en andere verbeteringen die deze apps bieden in vergelijking met de officiële Reddit app. Het verlies van toegang tot deze diensten zou de effectiviteit van moderatie belemmeren, wat een negatieve invloed zou hebben op de ervaringen van zowel gebruikers als moderators binnen deze gemeenschappen.

Er is ook bezorgdheid over de nieuwe regels van Reddit die in april werden aangekondigd en die de toegang tot NSFW-content via de API verbieden. De open brief suggereert dat dit zou kunnen verhinderen dat bots die inhoud filteren goed functioneren.

Apollo, de iOS Reddit client, is ontwikkeld door Christian Selig die onlangs beweerde dat het jaarlijks 20 miljoen dollar zou kosten om de app te laten draaien als gevolg van de nieuwe prijswijzigingen. In reactie hierop postte een Reddit-medewerker in de r/Redditdev-community, waarin hij beweerde dat de kosten afhangen van de efficiëntie van de app en het aantal gesprekken per gebruiker. De medewerker suggereerde dat Apollo minder efficiënt is dan zijn concurrenten, een bewering die Selig heeft laten ophelderen.

Nu de API-veranderingen op 1 juli van kracht worden, plannen ontwikkelaars van derden hun volgende stappen. De ontwikkelaar van Infinity for Reddit heeft bijvoorbeeld een betaalde versie uitgebracht om de voortzetting van de app te ondersteunen, terwijl de ontwikkelaar van Reddplanet naar verluidt van plan is om de app tegen het einde van de maand stop te zetten.

Gegevens van SensorTower laten zien dat Apollo sinds 2021 4 miljoen downloads heeft gehad, terwijl Android-clients Boost for Reddit en Infinity for Reddit respectievelijk 430.000 en 280.000 downloads hebben bereikt. Snelgroeiende no-code platformen zoals AppMaster kunnen snelle en kosteneffectieve applicatieontwikkeling mogelijk maken en bieden mogelijk een oplossing om de gevolgen van de prijswijzigingen van Reddit's API tegen te gaan.