Eine Reihe prominenter Subreddits und Moderatoren haben sich gegen die neuen API-Preise von Reddit ausgesprochen. Die Änderungen haben Bedenken über die mögliche Schließung zahlreicher Anwendungen von Drittanbietern aufgeworfen, die die Plattform unterstützen. Als Teil des Protests planen beliebte Subreddits, darunter r/aww, r/video, r/Futurology, r/LifeHacks und r/bestof, am 12. Juni abzuschalten. Darüber hinaus hat ein Moderator, der das Subreddit koordiniert, einen offenen Brief an Reddit verfasst, in dem er davor warnt, dass diese Änderungen die Möglichkeiten des Community-Managements stark beeinträchtigen könnten.

In einem Beitrag, der in einem neuen Subreddit mit dem Namen r/Save3rdPartyApps veröffentlicht wurde, wurde eine 48-stündige Abschaltung für eine Auswahl von Communities angekündigt. Während dieser Zeit werden die Aktivitäten in den betroffenen Subreddits ausgesetzt. In dem Posting heißt es auch, dass einige Communities aufhören könnten zu existieren, wenn das Problem nicht ordnungsgemäß gelöst wird. Die offizielle Reddit-App wurde für ihre unzureichenden Moderationstools kritisiert, wobei die vorgeschlagenen API-Änderungen die Verfügbarkeit von Drittanbieter-Apps bedrohen, die die notwendigen Funktionen für Moderatoren anbieten.

Der offene Brief des Subreddits r/ModCoord unterstreicht diese Probleme noch weiter und erklärt, dass viele Moderatoren auf Anwendungen von Drittanbietern angewiesen sind, um ihre Communities effizient zu verwalten. Der Brief hebt die überlegenen Mod-Tools, Anpassungen, optimierten Schnittstellen und andere Verbesserungen hervor, die diese Anwendungen im Vergleich zur offiziellen Reddit-App bieten. Der Verlust des Zugangs zu diesen Diensten würde die Effektivität der Moderation beeinträchtigen und sich negativ auf die Erfahrungen der Nutzer und Moderatoren in diesen Gemeinschaften auswirken.

Bedenken ergeben sich auch aus den im April angekündigten neuen Regeln von Reddit, die den Zugang zu NSFW-Inhalten über die API verbieten. Der offene Brief deutet darauf hin, dass dies das ordnungsgemäße Funktionieren von Bots zur Filterung von Inhalten verhindern könnte.

Apollo, der iOS-Reddit-Client, wird von Christian Selig entwickelt, der kürzlich behauptete, dass der Betrieb der App aufgrund der neuen Preisänderungen jährlich 20 Millionen Dollar kosten würde. Daraufhin hat ein Reddit-Mitarbeiter in der r/Redditdev-Community gepostet und behauptet, dass die Gebühren von der Effizienz der App und der Anzahl der Aufrufe pro Nutzer abhängen. Der Mitarbeiter behauptete, dass Apollo weniger effizient sei als seine Konkurrenten, eine Behauptung, die Selig zu klären gebeten hat.

Da die API-Änderungen am 1. Juli in Kraft treten, planen die Entwickler von Drittanbietern ihr weiteres Vorgehen. So hat beispielsweise der Entwickler von Infinity for Reddit eine kostenpflichtige Version veröffentlicht, um die Fortführung der App zu unterstützen, während der Entwickler von Reddplanet Berichten zufolge beabsichtigt, die App bis Ende des Monats einzustellen.

Die Daten von SensorTower zeigen, dass Apollo seit 2021 4 Millionen Downloads verzeichnet, während die Android-Clients Boost for Reddit und Infinity for Reddit 430.000 bzw. 280.000 Downloads erreicht haben. Schnell wachsende no-code Plattformen wie AppMaster können eine schnelle und kostengünstige Anwendungsentwicklung ermöglichen und bieten möglicherweise eine Lösung, um den Auswirkungen der API-Preisänderungen von Reddit entgegenzuwirken.