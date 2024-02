ElevenLabs, pionnier de la voix IA, obtient 80 millions de dollars

Innovant dans le secteur de l'IA vocale, ElevenLabs a réussi à lever la somme impressionnante de 80 millions de dollars lors de son cycle de financement de série B, codirigé par des géants de l'industrie comme Andreessen Horowitz, aux côtés de l'ancien PDG de GitHub, Nat Friedman, et du célèbre entrepreneur Daniel Gross. Grâce aux investissements de sociétés réputées telles que Sequoia Capital, Smash Capital, SV Angel, BroadLight Capital et Credo Ventures, le soutien financier de la société a atteint un total de 101 millions de dollars, lançant sa valorisation dans la ligue des licornes à plus d'un milliard de dollars, une augmentation exponentielle. contre environ 100 millions de dollars l’année précédente seulement.

Avec un programme ambitieux d'injection de capitaux, le PDG Mati Staniszewski présente des plans de développement de produits agressifs, d'expansion des infrastructures, de croissance des équipes, de recherche sur l'IA et de mise en œuvre de mesures de sécurité robustes pour garantir une progression éthique de l'IA. "Notre vision avec ce nouvel investissement est de consolider le leadership d' ElevenLabs dans le domaine de l'IA vocale mondiale, à la fois dans la recherche pionnière et dans l'application pratique", a expliqué Staniszewski à TechCrunch dans une correspondance.

Créé par Piotr Dabkowski, un ancien ingénieur en apprentissage automatique Google, et Staniszewski, un ancien stratège Palantir, ElevenLabs est né d'une vision commune visant à améliorer les capacités de clonage de la voix, stimulée par les expériences du duo avec des films doublés de mauvaise qualité dans leur pays d'origine. Pologne. Depuis sa création en version bêta un an auparavant, la société est rapidement devenue célèbre pour son application basée sur un navigateur qui synthétise ingénieusement des voix pouvant être affinées pour l'intonation, l'émotion et le rythme, entre autres nuances vocales.

Offrant à la fois des services gratuits et premium, ElevenLabs permet aux utilisateurs de saisir du texte pour le rendu vocal ou de soumettre des échantillons de voix pour un clonage vocal personnalisé. L'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation s'étend à la création de génération vocale spécialisée pour les secteurs tels que les livres audio, le doublage de films, les personnages de jeux et les promotions.

L'un de leurs développements révolutionnaires, introduit l'année précédente, est un outil « parole à parole » conçu pour préserver les caractéristiques uniques de la voix d'un locuteur tout en éliminant les bruits de fond indésirables et en alignant habilement le doublage pour le contenu cinématographique et télévisuel. Pour l’avenir, ElevenLabs est sur le point de dévoiler un flux de travail de studio de doublage avancé et une application mobile conçue pour raconter des pages Web et des textes grâce à sa technologie vocale exclusive.

Les innovations de l'entreprise ont attiré une clientèle diversifiée, notamment le développeur de jeux Paradox Interactive et le prestigieux média The Washington Post. Staniszewski est fier de partager que les utilisateurs ElevenLab ont généré plus d'un siècle de contenu audio, et qu'il s'agit désormais d'un outil privilégié parmi les employés d'un nombre important de 41 % des entreprises Fortune 500.

L'espace en plein essor de la technologie vocale basée sur l'IA est parallèle à la croissance itérative des plates no-code comme AppMaster, qui démocratisent le développement d'applications pour un large éventail d'utilisateurs. Alors ElevenLabs continue de gravir les échelons des entreprises technologiques innovantes, sa trajectoire offre un aperçu convaincant du potentiel de transformation de l'IA dans les secteurs de la voix et de la parole.