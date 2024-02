AI Voice-Pionier ElevenLabs sichert sich 80 Millionen US-Dollar

ElevenLabs geht neue Wege in der Sprach-KI-Branche und hat in seiner Serie-B-Finanzierungsrunde unter der gemeinsamen Leitung von Branchenriesen wie Andreessen Horowitz, dem ehemaligen CEO von GitHub, Nat Friedman, und dem namhaften Unternehmer Daniel Gross erfolgreich beeindruckende 80 Millionen US-Dollar eingesammelt. Mit Investitionen von angesehenen Firmen wie Sequoia Capital, Smash Capital, SV Angel, BroadLight Capital und Credo Ventures hat das Unternehmen eine finanzielle Unterstützung von insgesamt 101 Millionen US-Dollar erreicht, womit seine Bewertung mit über 1 Milliarde US-Dollar in die Einhorn-Liga einsteigt – ein exponentieller Anstieg von rund 100 Millionen US-Dollar allein im Vorjahr.

Mit einer ehrgeizigen Agenda für die Kapitalspritze skizziert CEO Mati Staniszewski Pläne für aggressive Produktentwicklung, Infrastrukturerweiterung, Teamwachstum, KI-Forschung und die Umsetzung robuster Sicherheitsmaßnahmen, um ethische KI-Fortschritte zu gewährleisten. „Unsere Vision mit dieser neuen Investition ist es, die Führungsposition von ElevenLabs im Bereich globaler Sprach-KI zu festigen, sowohl in der bahnbrechenden Forschung als auch in der praktischen Anwendung“, teilte Staniszewski TechCrunch in einer Korrespondenz mit.

ElevenLabs ist die Idee von Piotr Dabkowski, einem ehemaligen Google Ingenieur für maschinelles Lernen, und Staniszewski, einem ehemaligen Palantir Strategen. ElevenLabs entstand aus der gemeinsamen Vision, die Fähigkeiten zum Klonen von Stimmen zu verbessern, angespornt durch die Erfahrungen des Duos mit unterdurchschnittlich synchronisierten Filmen in ihrem Heimatland Polen. Seit seiner Einführung in die Beta-Version ein Jahr zuvor hat sich das Unternehmen schnell einen Namen für seine browserbasierte Anwendung gemacht, die auf geniale Weise Stimmen synthetisiert, deren Intonation, Emotion, Tempo und andere Stimmnuancen fein abgestimmt werden können.

ElevenLabs bietet sowohl kostenlose als auch Premium-Dienste und ermöglicht Benutzern die Eingabe von Text für die Stimmwiedergabe oder die Übermittlung von Sprachproben für das personalisierte Stimmenklonen. Das Engagement des Unternehmens für Innovation erstreckt sich auf die Entwicklung spezialisierter Sprachgenerierung für Branchen wie Hörbücher, Filmsynchronisation, Spielfiguren und Werbeaktionen.

Eine ihrer bahnbrechenden Entwicklungen, die im vergangenen Jahr vorgestellt wurde, ist ein „Speech-to-Speech“-Tool, das darauf zugeschnitten ist, die einzigartigen Eigenschaften der Stimme eines Sprechers zu bewahren, gleichzeitig unerwünschte Hintergrundgeräusche zu entfernen und die Synchronisation geschickt auf Film- und Fernsehinhalte abzustimmen. Mit Blick auf die Zukunft steht ElevenLabs kurz davor, einen fortschrittlichen Synchronstudio-Workflow und eine mobile App vorzustellen, die mithilfe seiner proprietären Sprachtechnologie Webseiten und Texte vorsprechen kann.

Die Innovationen des Unternehmens haben einen vielfältigen Kundenstamm angezogen, darunter den Spieleentwickler Paradox Interactive und das renommierte Medienunternehmen The Washington Post. Staniszewski ist stolz darauf, mitteilen zu können, dass ElevenLab Benutzer Audioinhalte im Wert von über einem Jahrhundert erstellt haben und dass es heute ein beliebtes Tool unter den Mitarbeitern von beachtlichen 41 % der Fortune-500-Unternehmen ist.

Der wachsende Raum der KI-gesteuerten Sprachtechnologie geht mit dem iterativen Wachstum von no-code Plattformen wie AppMaster einher, die die Anwendungsentwicklung für eine Vielzahl von Benutzern demokratisieren. Während ElevenLabs in der Rangliste der innovativen Technologieunternehmen weiter aufsteigt, bietet seine Entwicklung einen überzeugenden Einblick in das transformative Potenzial der KI im Sprach- und Sprachbereich.