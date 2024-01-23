AI Voice Pioneer ElevenLabs 80 Milyon Dolar Sağladı

Sesli yapay zeka endüstrisinde yeni bir çığır açan ElevenLabs, GitHub eski CEO'su Nat Friedman ve önemli girişimci Daniel Gross'un yanı sıra Andreessen Horowitz gibi sektör devlerinin ortak liderliğindeki B Serisi finansman turunda etkileyici bir şekilde 80 milyon dolar topladı. Sequoia Capital, Smash Capital, SV Angel, BroadLight Capital ve Credo Ventures gibi saygın firmaların yatırımlarını içeren şirketin mali desteği toplam 101 milyon dolara ulaşarak, tek boynuzlu atlar liginde değerlemesini 1 milyar doların üzerine çıkararak hızlı bir yükselişe geçti. Sadece bir önceki yıl yaklaşık 100 milyon dolardan.

Sermaye enjeksiyonu konusunda iddialı bir gündeme sahip olan CEO Mati Staniszewski, agresif ürün geliştirme, altyapı genişletme, ekip büyümesi, yapay zeka araştırması ve yapay zekanın etik ilerlemesini garanti altına almak için sağlam güvenlik önlemlerinin uygulanmasına yönelik planların ana hatlarını çiziyor. Staniszewski, TechCrunch'a bir yazışmada şöyle konuştu: "Bu yeni yatırımla vizyonumuz, hem öncü araştırma hem de pratik uygulama açısından ElevenLabs küresel sesli yapay zeka alanındaki liderliğini sağlamlaştırmaktır."

Eski bir Google makine öğrenimi mühendisi olan Piotr Dabkowski ve eski bir Palantir stratejisti olan Staniszewski'nin buluşu olan ElevenLabs, ikilinin kendi ülkelerinde düşük dublajlı filmlerle ilgili deneyimlerinin teşvik ettiği, ses klonlama yeteneklerini geliştirmeye yönelik ortak bir vizyondan doğmuştur. Polonya. Bir yıl önceki beta başlangıcından bu yana şirket, diğer ses nüanslarının yanı sıra tonlama, duygu ve tempo için ince ayar yapılabilen sesleri ustaca sentezleyen tarayıcı tabanlı uygulamasıyla hızla ün kazandı.

Hem ücretsiz hem de premium hizmetler sunan ElevenLabs, kullanıcıların ses yorumlaması için metin girmesine veya kişiselleştirilmiş ses klonlaması için ses örnekleri göndermesine olanak tanıyor. Şirketin yeniliğe olan bağlılığı, sesli kitaplar, film dublajı, oyun karakterleri ve promosyonlar gibi sektörler için özel konuşma üretimi oluşturmaya kadar uzanıyor.

Geçen yıl tanıtılan çığır açıcı gelişmelerden biri, konuşmacının sesinin benzersiz özelliklerini korurken istenmeyen arka plan gürültülerini ortadan kaldıran ve sinema ve televizyon içeriği için dublajı ustalıkla hizalayan bir 'konuşmadan konuşmaya' aracıdır. İleriye baktığımızda ElevenLabs, gelişmiş bir dublaj stüdyosu iş akışını ve web sayfalarını ve metinleri kendi özel ses teknolojisi aracılığıyla anlatmak için tasarlanmış bir mobil uygulamayı ortaya çıkarmanın eşiğinde.

Şirketin yenilikleri, oyun geliştiricisi Paradox Interactive ve prestijli medya kuruluşu The Washington Post dahil olmak üzere çok çeşitli bir müşteri tabanının ilgisini çekti. Staniszewski, ElevenLab kullanıcılarının yüzyılı aşkın süredir ses içeriği ürettiğini ve bunun artık Fortune 500 şirketlerinin %41'inin önemli bir bölümünde çalışanlar arasında tercih edilen bir araç olduğunu paylaşmaktan gurur duyuyor.

Yapay zeka destekli ses teknolojisinin gelişen alanı, çeşitli kullanıcılar için uygulama geliştirmeyi demokratikleştiren AppMaster gibi no-code platformlardaki yinelemeli büyümeye paraleldir. ElevenLabs yenilikçi teknoloji firmaları arasında yükselmeye devam ederken, izlediği yol, yapay zekanın ses ve konuşma sektörlerindeki dönüştürücü potansiyeline ilgi çekici bir bakış sunuyor.