حصلت شركة AI Voice Pioneer ElevenLabs على 80 مليون دولار

من خلال فتح آفاق جديدة في صناعة الذكاء الاصطناعي الصوتي، نجحت ElevenLabs في جمع مبلغ مثير للإعجاب قدره 80 مليون دولار في جولة التمويل من السلسلة B، والتي شارك في قيادتها عمالقة الصناعة مثل Andreessen Horowitz ، جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي السابق لـ GitHub ، نات فريدمان، ورجل الأعمال البارز دانييل جروس. تتميز الشركة باستثمارات من شركات مرموقة مثل Sequoia Capital ، Smash Capital ، SV Angel ، BroadLight Capital ، Credo Ventures ، وقد وصل الدعم المالي للشركة إلى إجمالي 101 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إطلاق تقييمها في دوري يونيكورن بأكثر من مليار دولار أمريكي - وهو ارتفاع هائل من حوالي 100 مليون دولار في العام السابق فقط.

من خلال أجندة طموحة لضخ رأس المال، يحدد الرئيس التنفيذي ماتي ستانيشفسكي خططًا لتطوير المنتجات بشكل مكثف، وتوسيع البنية التحتية، ونمو الفريق، وأبحاث الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ تدابير السلامة القوية لضمان التقدم الأخلاقي في الذكاء الاصطناعي. "تتمثل رؤيتنا من خلال هذا الاستثمار الجديد في ترسيخ ريادة ElevenLabs في مجال الذكاء الاصطناعي الصوتي العالمي، سواء في البحث الرائد أو التطبيق العملي،" نقل ستانيزيفسكي إلى TechCrunch في إحدى المراسلات.

من بنات أفكار بيوتر دابكوفسكي، مهندس التعلم الآلي السابق Google ، وستانيسزويسكي، الخبير الاستراتيجي السابق Palantir ، ولدت ElevenLabs من رؤية مشتركة لتحسين قدرات استنساخ الصوت، مدفوعة بتجارب الثنائي مع الأفلام المدبلجة دون المستوى في وطنهما الأم. بولندا. منذ إطلاق النسخة التجريبية قبل عام، أصبحت الشركة مشهورة بسرعة بتطبيقها القائم على المتصفح والذي يجمع ببراعة الأصوات التي يمكن ضبطها بدقة للتنغيم والعاطفة والإيقاع، من بين الفروق الصوتية الأخرى.

تقدم ElevenLabs خدمات مجانية ومتميزة على حد سواء، وتسمح للمستخدمين بإدخال النص للتسليم الصوتي أو إرسال عينات صوتية لاستنساخ الصوت المخصص. يمتد التزام الشركة بالابتكار إلى إنشاء برامج خطابية متخصصة للصناعات بما في ذلك الكتب الصوتية ودبلجة الأفلام وشخصيات الألعاب والعروض الترويجية.

أحد تطوراتهم الرائدة، التي تم تقديمها في العام السابق، هو أداة "تحويل الكلام إلى كلام" المصممة للحفاظ على الخصائص الفريدة لصوت المتحدث مع إزالة الضوضاء غير المرغوب فيها في الخلفية ومواءمة الدبلجة بمهارة للمحتوى السينمائي والتلفزيوني. وبالنظر إلى المستقبل، فإن ElevenLabs على وشك الكشف عن سير عمل استوديو الدبلجة المتقدم وتطبيق الهاتف المحمول المصمم لسرد صفحات الويب والنصوص من خلال تقنية الصوت الخاصة بها.

وقد اجتذبت ابتكارات الشركة قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك مطور الألعاب Paradox Interactive ووسيلة الإعلام المرموقة The Washington Post. يفخر Staniszewski بمشاركة مستخدمي ElevenLab في إنتاج ما يزيد عن قرن من المحتوى الصوتي، وهو الآن أداة مفضلة بين الموظفين في 41% من شركات Fortune 500.

إن المساحة المزدهرة لتكنولوجيا الصوت المعتمدة على الذكاء الاصطناعي توازي النمو التكراري في الأنظمة no-code مثل AppMaster ، والتي تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات لمجموعة متنوعة من المستخدمين. مع استمرار ElevenLabs في الصعود في صفوف شركات التكنولوجيا المبتكرة، يقدم مسارها لمحة مقنعة عن الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في قطاعي الصوت والكلام.