AI 语音先锋 ElevenLabs 融资 8000 万美元

ElevenLabs在语音 AI 行业开辟了新天地，在 B 轮融资中成功筹集了令人印象深刻的 8000 万美元，由Andreessen Horowitz等行业巨头、 GitHub前首席执行官 Nat Friedman 和著名企业家 Daniel Gross 共同领投。该公司获得了Sequoia Capital 、 Smash Capital 、 SV Angel 、 BroadLight Capital和Credo Ventures等知名公司的投资，融资总额已达到 1.01 亿美元，使其估值超过 10 亿美元，呈指数级增长，进入独角兽联盟。前一年约为 1 亿美元。

首席执行官 Mati Staniszewski 提出了雄心勃勃的注资议程，概述了积极的产品开发、基础设施扩张、团队发展、人工智能研究以及实施强有力的安全措施以保证道德人工智能发展的计划。 Staniszewski 在给 TechCrunch 的一封信中表示：“我们通过这项新投资的愿景是巩固ElevenLabs在全球语音人工智能领域的领先地位，无论是在开拓性研究还是在实际应用方面。”

ElevenLabs是前Google机器学习工程师 Piotr Dabkowski 和前Palantir战略师 Staniszewski 的创意，其诞生源于提高语音克隆能力的共同愿景，受到两人在各自祖国拍摄劣质电影的经验的推动。波兰。自一年前推出测试版以来，该公司因其基于浏览器的应用程序而迅速闻名，该应用程序巧妙地合成声音，可以针对语调、情感和节奏以及其他声音细微差别进行微调。

ElevenLabs提供免费和优质服务，允许用户输入文本进行声音演绎或提交语音样本以进行个性化语音克隆。该公司对创新的承诺延伸到为有声读物、电影配音、游戏角色和促销等行业创建专门的语音生成。

他们去年推出的突破性开发成果之一是“语音到语音”工具，旨在保留说话者声音的独特特征，同时消除不需要的背景噪音并巧妙地调整电影和电视内容的配音。展望未来， ElevenLabs即将推出先进的配音工作室工作流程和移动应用程序，旨在通过其专有的语音技术来叙述网页和文本。

该公司的创新吸引了多元化的客户群，包括游戏开发商Paradox Interactive和著名媒体The Washington Post 。 Staniszewski 自豪地告诉大家， ElevenLab用户已经生成了一个多世纪的音频内容，现在它已成为 41% 的财富 500 强公司员工喜爱的工具。

人工智能驱动的语音技术的蓬勃发展与AppMaster等no-code平台的迭代增长并行，这些平台为各种用户实现了应用程序开发的民主化。随着ElevenLabs在创新技术公司中的排名不断上升，其发展轨迹让我们得以一睹人工智能在语音和语音领域的变革潜力。