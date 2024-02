AI Voice-pionier ElevenLabs haalt $80 miljoen binnen

ElevenLabs is baanbrekend in de stem-AI-industrie en heeft met succes een indrukwekkende $80 miljoen opgehaald in zijn Series B-financieringsronde, mede geleid door industriegiganten als Andreessen Horowitz, naast de voormalige CEO van GitHub, Nat Friedman, en de opmerkelijke ondernemer Daniel Gross. Met investeringen van gewaardeerde bedrijven als Sequoia Capital, Smash Capital, SV Angel, BroadLight Capital en Credo Ventures heeft de financiële steun van het bedrijf een totaal van $101 miljoen bereikt, waarmee de waardering in de unicorn league wordt gelanceerd op meer dan $1 miljard – een exponentiële stijging. van ongeveer $ 100 miljoen vorig jaar.

Met een ambitieuze agenda voor de kapitaalinjectie schetst CEO Mati Staniszewski plannen voor agressieve productontwikkeling, uitbreiding van de infrastructuur, teamgroei, AI-onderzoek en de implementatie van robuuste veiligheidsmaatregelen om ethische AI-voortgang te garanderen. "Onze visie met deze nieuwe investering is om het leiderschap van ElevenLabs op het gebied van mondiale stem-AI te verstevigen, zowel in baanbrekend onderzoek als in praktische toepassing", vertelde Staniszewski in een correspondentie aan TechCrunch.

ElevenLabs, het geesteskind van Piotr Dabkowski, een ex-machine learning-ingenieur Google, en Staniszewski, een voormalig Palantir strateeg, werd geboren uit een gedeelde visie om de mogelijkheden voor stemklonen te verbeteren, aangespoord door de ervaringen van het duo met ondermaatse nagesynchroniseerde films in hun thuisland. Polen. Sinds de start van de bèta een jaar eerder is het bedrijf snel bekend geworden vanwege zijn browsergebaseerde applicatie die op ingenieuze wijze stemmen synthetiseert die nauwkeurig kunnen worden afgestemd op intonatie, emotie en tempo, naast andere vocale nuances.

ElevenLabs biedt zowel gratis als premiumdiensten aan en stelt gebruikers in staat tekst in te voeren voor vocale weergave of stemvoorbeelden in te dienen voor gepersonaliseerd stemklonen. De toewijding van het bedrijf aan innovatie strekt zich uit tot het creëren van gespecialiseerde spraakgeneratie voor industrieën zoals audioboeken, filmnasynchronisatie, gamekarakters en promoties.

Een van hun baanbrekende ontwikkelingen, die vorig jaar werd geïntroduceerd, is een 'spraak-naar-spraak'-tool die is afgestemd op het behouden van de unieke kenmerken van de stem van een spreker, terwijl ongewenst achtergrondgeluid wordt geëlimineerd en de nasynchronisatie voor film- en televisie-inhoud vakkundig op één lijn wordt gebracht. Vooruitkijkend staat ElevenLabs op het punt een geavanceerde nasynchronisatiestudio-workflow en een mobiele app te onthullen die is ontworpen om webpagina's en tekst te vertellen via de eigen spraaktechnologie.

De innovaties van het bedrijf hebben een divers klantenbestand aangetrokken, waaronder game-ontwikkelaar Paradox Interactive en het prestigieuze mediakanaal The Washington Post. Staniszewski deelt met trots dat ElevenLab gebruikers meer dan een eeuw aan audiocontent hebben gegenereerd, en dat het nu een favoriet hulpmiddel is onder werknemers bij een aanzienlijke 41% van de Fortune 500-bedrijven.

De snelgroeiende ruimte van AI-gestuurde spraaktechnologie loopt parallel met de iteratieve groei van no-code platforms zoals AppMaster, die de ontwikkeling van applicaties voor een breed scala aan gebruikers democratiseren. Terwijl ElevenLabs blijft stijgen in de gelederen van innovatieve technologiebedrijven, biedt het traject een overtuigende inkijk in het transformatieve potentieel van AI in de stem- en spraaksectoren.