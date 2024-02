AI Voice Pioneer ElevenLabs garante US$ 80 milhões

Abrindo novos caminhos na indústria de IA de voz, ElevenLabs levantou com sucesso impressionantes US$ 80 milhões em sua rodada de financiamento da Série B, co-liderada por gigantes da indústria como Andreessen Horowitz, ao lado do ex-CEO do GitHub, Nat Friedman, e do notável empresário Daniel Gross. Apresentando investimentos de empresas conceituadas como Sequoia Capital, Smash Capital, SV Angel, BroadLight Capital e Credo Ventures, o apoio financeiro da empresa atingiu um total de US$ 101 milhões, lançando sua avaliação na liga dos unicórnios em mais de US$ 1 bilhão – um aumento exponencial de aproximadamente US$ 100 milhões apenas no ano anterior.

Com uma agenda ambiciosa para a injeção de capital, o CEO Mati Staniszewski descreve planos para o desenvolvimento agressivo de produtos, expansão da infraestrutura, crescimento da equipe, pesquisa de IA e implementação de medidas de segurança robustas para garantir a progressão ética da IA. “Nossa visão com este novo investimento é solidificar a liderança da ElevenLabs em IA de voz global, tanto em pesquisa pioneira quanto em aplicação prática”, disse Staniszewski ao TechCrunch em uma correspondência.

Idealizada por Piotr Dabkowski, ex-engenheiro de aprendizado de máquina Google, e Staniszewski, ex-estrategista Palantir, ElevenLabs nasceu de uma visão compartilhada de melhorar as capacidades de clonagem de voz, estimulada pelas experiências da dupla com filmes dublados de baixa qualidade em seu país natal, Polônia. Desde o início da versão beta, um ano antes, a empresa rapidamente se tornou conhecida por seu aplicativo baseado em navegador que sintetiza engenhosamente vozes que podem ser ajustadas para entonação, emoção e ritmo, entre outras nuances vocais.

Oferecendo serviços gratuitos e premium, ElevenLabs permite aos usuários inserir texto para interpretação vocal ou enviar amostras de voz para clonagem de voz personalizada. O compromisso da empresa com a inovação se estende à criação de geração de fala especializada para setores que incluem audiolivros, dublagem de filmes, personagens de jogos e promoções.

Um de seus desenvolvimentos inovadores, lançado no ano anterior, é uma ferramenta de 'fala em fala' adaptada para preservar as características únicas da voz do locutor, ao mesmo tempo que elimina ruídos de fundo indesejados e alinha habilmente a dublagem para conteúdo cinematográfico e televisivo. Olhando para o futuro, ElevenLabs está prestes a revelar um fluxo de trabalho avançado de estúdio de dublagem e um aplicativo móvel projetado para narrar páginas da web e texto por meio de sua tecnologia de voz proprietária.

As inovações da empresa atraíram uma base diversificada de clientes, incluindo a desenvolvedora de jogos Paradox Interactive e o prestigiado meio de comunicação The Washington Post. Staniszewski se orgulha de compartilhar que os usuários ElevenLab geraram mais de um século de conteúdo de áudio, e agora é uma ferramenta preferida entre os funcionários de 41% das empresas Fortune 500.

O crescente espaço da tecnologia de voz orientada por IA é paralelo ao crescimento iterativo em plataformas no-code como AppMaster, que democratizam o desenvolvimento de aplicativos para uma gama diversificada de usuários. À medida que ElevenLabs continua a ascender no ranking das empresas de tecnologia inovadoras, a sua trajetória oferece uma visão convincente do potencial transformador da IA ​​nos setores de voz e fala.