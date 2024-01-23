Пионер искусственного интеллекта ElevenLabs получил 80 миллионов долларов

Открывая новые горизонты в индустрии голосового искусственного интеллекта, ElevenLabs успешно привлекла впечатляющие 80 миллионов долларов США в раунде финансирования серии B под руководством таких гигантов отрасли, как Andreessen Horowitz, вместе с бывшим генеральным директором GitHub Натом Фридманом и известным предпринимателем Дэниелом Гроссом. Благодаря инвестициям таких уважаемых фирм, как Sequoia Capital, Smash Capital, SV Angel, BroadLight Capital и Credo Ventures, финансовая поддержка компании достигла в общей сложности 101 миллиона долларов США, что привело к ее оценке в лиге единорогов с более чем 1 миллиардом долларов США — экспоненциальный рост. примерно со 100 миллионов долларов только в предыдущем году.

Генеральный директор Мати Станишевски, имея амбициозную программу вливания капитала, обрисовывает планы по агрессивной разработке продуктов, расширению инфраструктуры, росту команды, исследованиям в области искусственного интеллекта и внедрению надежных мер безопасности, чтобы гарантировать этичное развитие искусственного интеллекта. «Наша цель с помощью этой новой инвестиции — укрепить лидерство ElevenLabs в области глобального голосового ИИ, как в новаторских исследованиях, так и в практическом применении», — сообщил Станишевски TechCrunch в переписке.

Детище Петра Дабковского, бывшего инженера по машинному обучению Google, и Станишевского, бывшего стратега Palantir, ElevenLabs родилось из общего видения улучшения возможностей клонирования голоса, вдохновленного опытом дуэта с некачественно дублированными фильмами в их родной стране, Польша. С момента запуска бета-версии годом ранее компания быстро прославилась своим браузерным приложением, которое гениально синтезирует голоса, которые можно точно настроить по интонации, эмоциям и темпу, а также другим вокальным нюансам.

Предлагая как бесплатные, так и премиальные услуги, ElevenLabs позволяет пользователям вводить текст для воспроизведения голоса или отправлять образцы голоса для персонализированного клонирования голоса. Приверженность компании инновациям распространяется на создание специализированной системы генерации речи для таких отраслей, как аудиокниги, дубляж фильмов, игровые персонажи и рекламные акции.

Одна из их новаторских разработок, представленная в прошлом году, — это инструмент «преобразование речи в речь», предназначенный для сохранения уникальных характеристик голоса говорящего, одновременного удаления нежелательного фонового шума и умелого согласования дубляжа для кинематографического и телевизионного контента. Заглядывая в будущее, ElevenLabs находится на пороге представления усовершенствованного рабочего процесса студии дубляжа и мобильного приложения, предназначенного для озвучивания веб-страниц и текста с помощью собственной голосовой технологии.

Инновации компании привлекли разнообразную клиентскую базу, в том числе разработчика игр Paradox Interactive и престижное издание The Washington Post. Станишевски с гордостью сообщает, что пользователи ElevenLab создали аудиоконтент на протяжении более чем столетия, и теперь это любимый инструмент среди сотрудников почти 41% компаний из списка Fortune 500.

Растущее пространство голосовых технологий на основе искусственного интеллекта идет параллельно с итеративным ростом платформ no-code, таких как AppMaster, которые демократизируют разработку приложений для широкого круга пользователей. Поскольку ElevenLabs продолжает подниматься в рядах инновационных технологических компаний, ее траектория дает убедительное представление о преобразовательном потенциале искусственного интеллекта в голосовом и речевом секторах.