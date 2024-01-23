Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Пионер искусственного интеллекта ElevenLabs получил 80 миллионов долларов

23, янв. 2024
Пионер искусственного интеллекта ElevenLabs получил 80 миллионов долларов

Открывая новые горизонты в индустрии голосового искусственного интеллекта, ElevenLabs успешно привлекла впечатляющие 80 миллионов долларов США в раунде финансирования серии B под руководством таких гигантов отрасли, как Andreessen Horowitz, вместе с бывшим генеральным директором GitHub Натом Фридманом и известным предпринимателем Дэниелом Гроссом. Благодаря инвестициям таких уважаемых фирм, как Sequoia Capital, Smash Capital, SV Angel, BroadLight Capital и Credo Ventures, финансовая поддержка компании достигла в общей сложности 101 миллиона долларов США, что привело к ее оценке в лиге единорогов с более чем 1 миллиардом долларов США — экспоненциальный рост. примерно со 100 миллионов долларов только в предыдущем году.

Генеральный директор Мати Станишевски, имея амбициозную программу вливания капитала, обрисовывает планы по агрессивной разработке продуктов, расширению инфраструктуры, росту команды, исследованиям в области искусственного интеллекта и внедрению надежных мер безопасности, чтобы гарантировать этичное развитие искусственного интеллекта. «Наша цель с помощью этой новой инвестиции — укрепить лидерство ElevenLabs в области глобального голосового ИИ, как в новаторских исследованиях, так и в практическом применении», — сообщил Станишевски TechCrunch в переписке.

Детище Петра Дабковского, бывшего инженера по машинному обучению Google, и Станишевского, бывшего стратега Palantir, ElevenLabs родилось из общего видения улучшения возможностей клонирования голоса, вдохновленного опытом дуэта с некачественно дублированными фильмами в их родной стране, Польша. С момента запуска бета-версии годом ранее компания быстро прославилась своим браузерным приложением, которое гениально синтезирует голоса, которые можно точно настроить по интонации, эмоциям и темпу, а также другим вокальным нюансам.

Предлагая как бесплатные, так и премиальные услуги, ElevenLabs позволяет пользователям вводить текст для воспроизведения голоса или отправлять образцы голоса для персонализированного клонирования голоса. Приверженность компании инновациям распространяется на создание специализированной системы генерации речи для таких отраслей, как аудиокниги, дубляж фильмов, игровые персонажи и рекламные акции.

Одна из их новаторских разработок, представленная в прошлом году, — это инструмент «преобразование речи в речь», предназначенный для сохранения уникальных характеристик голоса говорящего, одновременного удаления нежелательного фонового шума и умелого согласования дубляжа для кинематографического и телевизионного контента. Заглядывая в будущее, ElevenLabs находится на пороге представления усовершенствованного рабочего процесса студии дубляжа и мобильного приложения, предназначенного для озвучивания веб-страниц и текста с помощью собственной голосовой технологии.

Инновации компании привлекли разнообразную клиентскую базу, в том числе разработчика игр Paradox Interactive и престижное издание The Washington Post. Станишевски с гордостью сообщает, что пользователи ElevenLab создали аудиоконтент на протяжении более чем столетия, и теперь это любимый инструмент среди сотрудников почти 41% компаний из списка Fortune 500.

Растущее пространство голосовых технологий на основе искусственного интеллекта идет параллельно с итеративным ростом платформ no-code, таких как AppMaster, которые демократизируют разработку приложений для широкого круга пользователей. Поскольку ElevenLabs продолжает подниматься в рядах инновационных технологических компаний, ее траектория дает убедительное представление о преобразовательном потенциале искусственного интеллекта в голосовом и речевом секторах.

Похожие статьи

OpenSSF сотрудничает с CISA для разработки новой платформы безопасности репозитория пакетов
date 09, фев. 2024
OpenSSF сотрудничает с CISA для разработки новой платформы безопасности репозитория пакетов
Совместная инициатива OpenSSF и CISA привела к разработке Принципов безопасности репозитория пакетов.
Security Open Source Software
Kobiton выпускает инструмент для создания сценариев Appium на базе искусственного интеллекта с открытым исходным кодом
date 09, фев. 2024
Kobiton выпускает инструмент для создания сценариев Appium на базе искусственного интеллекта с открытым исходным кодом
Kobiton меняет ландшафт мобильного тестирования, открывая открытый исходный код своего инструмента для создания скриптов Appium, повышая автоматизацию и поощряя разработку, управляемую сообществом.
Open Source Automation Development
Gemini Advanced от Google: повышение качества AI Assistant с помощью Ultra 1.0
date 09, фев. 2024
Gemini Advanced от Google: повышение качества AI Assistant с помощью Ultra 1.0
Google объявляет новую эру цифровой помощи с Gemini Advanced в рамках премиального плана Google One AI. Откройте расширенные возможности, такие как сложное программирование и творческий подход, за 19,99 доллара США в месяц.
AI Android IOS
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь