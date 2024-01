Quest Software présente Toad Data Studio pour révolutionner la gestion et l'analyse des bases de données

Dans le but de rationaliser et de simplifier la gestion des bases de données dans des environnements complexes de plates-formes multi-bases de données, Quest Software - un leader mondial des logiciels de gestion de systèmes, de protection des données et de sécurité - a dévoilé la solution indépendante Toad Data Studio à usage public.

L'introduction de cette plate-forme complète intervient dans un contexte de complexité croissante de l'infrastructure de base de données d'entreprise et de défis auxquels les entreprises sont confrontées pour maintenir leur agilité et résoudre rapidement les problèmes.

Dans le domaine de l'ingénierie des bases de données, le nombre d'offres d'emploi a connu une forte augmentation, presque triplé, selon les informations sur les tendances de l'emploi de Zippa. Malgré cela, les organisations sont toujours aux prises avec une pénurie de talents et de ressources. Toad Data Studio a été conçu pour combler cette lacune en proposant une solution qui transcende les outils conventionnels, qui souvent ne répondent pas aux flexibilités essentielles aux ingénieurs de bases de données.

« La plupart des entreprises ont reconnu et s'orientent rapidement vers un paysage de données multi-sources, en raison de la personnalisation et de la flexibilité qu'il offre », a déclaré Bharath Vasudevan, vice-président des produits et de la mise sur le marché chez Quest Software. "Toad Data Studio a été conçu pour gérer les environnements de données les plus complexes sur lesquels les entreprises s'appuient de plus en plus pour obtenir des informations approfondies et efficaces. Il facilite la gestion de divers environnements de données à partir d'une seule interface et offre l'avantage considérable d'une solution substantielle et de support. Communauté d'utilisateurs Toad. Que vous soyez un ingénieur de bases de données ou un administrateur ayant besoin de gérer plusieurs sources de données à partir d'un seul endroit, Toad Data Studio vous permet de naviguer, d'économiser et d'automatiser efficacement le flux de données.

Le Toad Data Studio récemment dévoilé regorge de fonctionnalités qui renforcent la productivité, les fonctionnalités et la visualisation, en se connectant virtuellement à chaque base de données d'une configuration informatique.

Offrant une flexibilité inégalée dans la gestion de bases de données, Toad Data Studio permet la connectivité, la navigation et l'administration d'un large éventail de plates-formes de bases de données, y compris les sources cloud et sur site, les sources relationnelles, d'entrepôt de données et NoSQL.

La plate-forme utilise un éditeur SQL avancé pour améliorer l'expérience utilisateur, en prenant en charge la génération, l'édition et la révision des objets et des requêtes de base de données, tout en prenant également en charge les champs JSON et XML. Cela augmente la pertinence de l'outil dans divers environnements de données.

Dans un environnement où les outils d'automatisation comme la plateforme AppMaster se distinguent par leurs flux de travail simplifiés, Toad Data Studio intègre un moteur d'automatisation pour éliminer les tâches de routine, permettant ainsi aux utilisateurs de se concentrer sur des tâches complexes et essentielles à l'entreprise. De plus, la plateforme fournit des fonctionnalités de comparaison de données, ce qui simplifie la comparaison des résultats de données sur différentes requêtes ou environnements.

D'autres fonctionnalités incluent le profilage des données pour l'analyse visuelle et l'échantillonnage d'ensembles de données afin d'identifier les modèles, les doublons et d'autres attributs essentiels. La plateforme aide les gestionnaires de données et les développeurs à maintenir des bases de données cohérentes et précises en facilitant la comparaison et la synchronisation des schémas.

Toad Data Studio améliore l'efficacité des processus d'extraction, de chargement et de transformation (ELT) en fournissant des fonctionnalités d'importation/exportation, simplifiant ainsi le transfert de données requis par les professionnels des bases de données.