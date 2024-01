Quest Software presenta Toad Data Studio per rivoluzionare la gestione e l'analisi dei database

Nel tentativo di razionalizzare e semplificare la gestione dei database in ambienti complessi con piattaforme multi-database, Quest Software, leader globale nella gestione dei sistemi, nella protezione dei dati e nel software di sicurezza, ha presentato la soluzione indipendente Toad Data Studio per uso pubblico.

L’introduzione di questa piattaforma completa arriva nel mezzo delle crescenti complessità dell’infrastruttura dei database aziendali e delle sfide che le aziende devono affrontare per mantenere l’agilità e affrontare tempestivamente i problemi.

Nel campo dell'ingegneria dei database, c'è stato un forte aumento delle offerte di lavoro, quasi triplicate, affermano gli studi sulle tendenze occupazionali di Zippa. Nonostante ciò, le organizzazioni sono ancora alle prese con la carenza di talenti e risorse. Toad Data Studio è stato progettato per colmare questa lacuna offrendo una soluzione che trascende gli strumenti convenzionali, che spesso non soddisfano la flessibilità essenziale per gli ingegneri di database.

"La maggior parte delle aziende ha riconosciuto e si sta rapidamente spostando verso un panorama di dati multi-origine, grazie alla personalizzazione e alla flessibilità che offre", ha affermato Bharath Vasudevan, VP of Product and Go-To-Market di Quest Software. "Toad Data Studio è stato progettato per gestire gli ambienti dati più complessi a cui le aziende fanno sempre più affidamento per ottenere informazioni approfondite ed efficaci. Aiuta a gestire vari ambienti dati da un'unica interfaccia e offre il notevole vantaggio di un supporto sostanziale e di supporto Comunità di utenti Toad. Che tu sia un ingegnere di database o un amministratore che ha bisogno di gestire più origini dati da un unico posto, Toad Data Studio ti consente di navigare, economizzare e automatizzare abilmente il flusso di dati.

Il nuovo Toad Data Studio è ricco di funzionalità che rafforzano la produttività, la funzionalità e la visualizzazione, connettendosi virtualmente a ogni database in una configurazione IT.

Offrendo una flessibilità senza pari nella gestione dei database, Toad Data Studio consente la connettività, la navigazione e l'amministrazione di un vasto assortimento di piattaforme di database, comprese origini cloud e on-premise, relazionali, data warehouse e origini NoSQL.

La piattaforma utilizza un editor SQL avanzato per migliorare l'esperienza dell'utente, supportando la generazione, la modifica e la revisione di oggetti e query di database, accogliendo anche campi JSON e XML. Ciò aumenta la rilevanza dello strumento in vari ambienti di dati.

In un ambiente in cui gli strumenti di automazione come la piattaforma AppMaster si distinguono per i loro flussi di lavoro semplificati, Toad Data Studio incorpora un motore di automazione per eliminare le attività di routine, consentendo agli utenti di concentrarsi su attività complesse ed essenziali per il business. Inoltre, la piattaforma fornisce funzionalità di confronto dei dati, che semplificano il confronto dei risultati dei dati tra query o ambienti diversi.

Ulteriori funzionalità includono la profilazione dei dati per la scansione visiva e il campionamento di set di dati per identificare modelli, duplicati e altri attributi vitali. La piattaforma aiuta gli amministratori dei dati e gli sviluppatori a mantenere database coerenti e accurati facilitando il confronto e la sincronizzazione degli schemi.

Toad Data Studio migliora l'efficienza nei processi di estrazione, caricamento e trasformazione (ELT) fornendo funzionalità di importazione/esportazione, semplificando il trasferimento dei dati come richiesto dai professionisti dei database.