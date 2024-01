Quest Software apresenta o Toad Data Studio para revolucionar o gerenciamento e análise de banco de dados

Em uma tentativa de agilizar e simplificar o gerenciamento de bancos de dados em ambientes complexos de plataformas com vários bancos de dados, a Quest Software – líder global em gerenciamento de sistemas, proteção de dados e software de segurança – revelou a solução independente Toad Data Studio para uso público.

A introdução desta plataforma abrangente ocorre em meio às crescentes complexidades da infraestrutura de banco de dados empresarial e aos desafios que as empresas enfrentam para manter a agilidade e resolver problemas prontamente.

No campo da engenharia de banco de dados, houve um grande aumento nas ofertas de emprego, quase triplicando, afirma o relatório de tendências de emprego da Zippa. Apesar disso, as organizações ainda enfrentam escassez de talentos e recursos. O Toad Data Studio foi projetado para preencher essa lacuna, oferecendo uma solução que transcende as ferramentas convencionais, que muitas vezes não atendem às flexibilidades essenciais aos engenheiros de banco de dados.

“A maioria das empresas reconheceu e está mudando rapidamente para um cenário de dados de múltiplas fontes, devido à personalização e flexibilidade que oferece”, afirmou Bharath Vasudevan, vice-presidente de produto e entrada no mercado da Quest Software. "O Toad Data Studio foi projetado para gerenciar os ambientes de dados mais complexos nos quais as empresas dependem cada vez mais para obter insights profundos e eficazes. Ele auxilia no gerenciamento de vários ambientes de dados a partir de uma única interface e oferece a vantagem considerável de um sistema substancial e de suporte Comunidade de usuários do Toad. Seja você um engenheiro de banco de dados ou um administrador que precisa gerenciar diversas fontes de dados em um só lugar, o Toad Data Studio permite que você navegue, economize e automatize o fluxo de dados com eficiência."

O recém-lançado Toad Data Studio está repleto de recursos que aumentam a produtividade, a funcionalidade e a visualização, conectando-se virtualmente a todos os bancos de dados em uma configuração de TI.

Oferecendo flexibilidade incomparável no gerenciamento de banco de dados, o Toad Data Studio permite conectividade, navegação e administração de uma ampla variedade de plataformas de banco de dados, incluindo fontes em nuvem e locais, relacionais, data warehouse e fontes NoSQL.

A plataforma utiliza um editor SQL avançado para aprimorar a experiência do usuário, suportando a geração, edição e revisão de objetos e consultas de banco de dados, ao mesmo tempo que acomoda campos JSON e XML. Isso aumenta a relevância da ferramenta em diversos ambientes de dados.

Em um ambiente onde ferramentas de automação como a plataforma AppMaster se destacam por seus fluxos de trabalho simplificados, o Toad Data Studio incorpora um mecanismo de automação para eliminar tarefas rotineiras, liberando os usuários para se concentrarem em tarefas complexas e essenciais ao negócio. Além disso, a plataforma oferece recursos de comparação de dados, o que simplifica a comparação dos resultados dos dados em diferentes consultas ou ambientes.

Outros recursos incluem perfil de dados para digitalização visual e amostragem de conjuntos de dados para identificar padrões, duplicatas e outros atributos vitais. A plataforma auxilia administradores de dados e desenvolvedores a manter bancos de dados consistentes e precisos, facilitando a comparação e sincronização de esquemas.

O Toad Data Studio aumenta a eficiência nos processos de extração, carregamento e transformação (ELT), fornecendo funcionalidade de importação/exportação, simplificando a transferência de dados conforme exigido pelos profissionais de banco de dados.