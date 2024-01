Quest Software introduceert Toad Data Studio om databasebeheer en -analyse radicaal te veranderen

In een poging om databasebeheer in complexe multi-databaseplatformomgevingen te stroomlijnen en te vereenvoudigen, heeft Quest Software - een wereldleider op het gebied van systeembeheer, gegevensbescherming en beveiligingssoftware - de onafhankelijke oplossing Toad Data Studio voor openbaar gebruik onthuld.

De introductie van dit uitgebreide platform komt te midden van de groeiende complexiteit van de database-infrastructuur van ondernemingen en de uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd bij het handhaven van de flexibiliteit en het snel aanpakken van problemen.

Op het gebied van database-engineering is er sprake van een sterke stijging van het aantal vacatures, bijna verdrievoudigd, aldus Zippa-inzichten in de werkgelegenheidstrends. Desondanks kampen organisaties nog steeds met tekorten aan talent en middelen. Toad Data Studio is ontworpen om deze kloof te overbruggen door een oplossing aan te bieden die conventionele tools overstijgt, die vaak niet voldoen aan de flexibiliteit die essentieel is voor database-ingenieurs.

"De meeste bedrijven hebben een datalandschap met meerdere bronnen onderkend en gaan er snel naar toe, dankzij de maatwerk en flexibiliteit die het biedt", aldus Bharath Vasudevan, VP Product en Go-To-Market bij Quest Software. "Toad Data Studio is ontworpen om de meest complexe dataomgevingen te beheren waar bedrijven steeds meer op vertrouwen voor diepgaande, effectieve inzichten. Het helpt bij het beheren van verschillende dataomgevingen vanuit één enkele interface en biedt het aanzienlijke voordeel van een substantiële en ondersteunende Toad-gebruikersgemeenschap. Of u nu een database-ingenieur bent of een beheerder die meerdere gegevensbronnen vanaf één plek moet beheren, met Toad Data Studio kunt u vakkundig de gegevensstroom navigeren, bezuinigen en automatiseren."

De onlangs onthulde Toad Data Studio zit boordevol functies die de productiviteit, functionaliteit en visualisatie versterken en vrijwel verbinding maken met elke database in een IT-opstelling.

Toad Data Studio biedt ongeëvenaarde flexibiliteit op het gebied van databasebeheer en maakt connectiviteit, navigatie en beheer van een breed assortiment databaseplatforms mogelijk, waaronder cloud- en on-premise bronnen, relationele, datawarehouse- en NoSQL-bronnen.

Het platform maakt gebruik van een geavanceerde SQL-editor om de gebruikerservaring te verbeteren en het genereren, bewerken en beoordelen van databaseobjecten en -query's te ondersteunen, terwijl het ook JSON- en XML-velden ondersteunt. Dit vergroot de relevantie van de tool in verschillende dataomgevingen.

In een omgeving waar automatiseringstools zoals het AppMaster- platform opvallen door hun vereenvoudigde workflows, bevat Toad Data Studio een automatiseringsengine om routinetaken te elimineren, waardoor gebruikers zich kunnen concentreren op complexe, bedrijfsessentiële taken. Bovendien biedt het platform functies voor gegevensvergelijking, waardoor het vergelijken van gegevensresultaten tussen verschillende zoekopdrachten of omgevingen wordt vereenvoudigd.

Verdere functies zijn onder meer gegevensprofilering voor het visueel scannen en bemonsteren van gegevenssets om patronen, duplicaten en andere vitale kenmerken te identificeren. Het platform helpt datastewards en ontwikkelaars bij het onderhouden van consistente en nauwkeurige databases door schemavergelijking en synchronisatie te vergemakkelijken.

Toad Data Studio verbetert de efficiëntie in Extract, Load, Transform (ELT)-processen door import-/exportfunctionaliteit te bieden, waardoor de overdracht van gegevens wordt vereenvoudigd zoals vereist door databaseprofessionals.