Quest Software, Veritabanı Yönetimi ve Analizinde Devrim Yaratacak Toad Data Studio'yu Tanıtıyor

Sistem yönetimi, veri koruma ve güvenlik yazılımında dünya lideri olan Quest Software, karmaşık çoklu veritabanı platformu ortamlarında veritabanı yönetimini kolaylaştırmak ve basitleştirmek amacıyla, bağımsız Toad Data Studio çözümünü kamu kullanımına sundu.

Bu kapsamlı platformun tanıtımı, kurumsal veritabanı altyapısının artan karmaşıklığının ve işletmelerin çevikliği koruma ve sorunları hızlı bir şekilde çözme konusunda karşılaştığı zorlukların ortasında geliyor.

Zippa'nın istihdam eğilimi öngörülerine göre, veri tabanı mühendisliği alanında iş ilanlarında neredeyse üç katına çıkan keskin bir artış yaşandı. Buna rağmen kuruluşlar hâlâ yetenek ve kaynak sıkıntısıyla boğuşuyor. Toad Data Studio, genellikle veritabanı mühendisleri için gerekli olan esneklikleri karşılamayan geleneksel araçları aşan bir çözüm sunarak bu boşluğu kapatmak üzere tasarlanmıştır.

Quest Software'in Ürün ve Pazara Çıkıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bharath Vasudevan, "Çoğu kuruluş, sunduğu özelleştirme ve esneklik sayesinde çok kaynaklı bir veri ortamının farkına vardı ve hızla bu ortama geçiş yapıyor" dedi. "Toad Data Studio, kuruluşların derinlemesine, etkili içgörüler için giderek daha fazla güvendiği en karmaşık veri ortamlarını yönetmek üzere tasarlandı. Çeşitli veri ortamlarının tek bir arayüzden yönetilmesine yardımcı olur ve önemli ve destekleyici bir veri ortamının önemli avantajını sunar. Toad kullanıcı topluluğu. İster bir veritabanı mühendisi olun ister birden fazla veri kaynağını tek bir yerden yönetmesi gereken bir yönetici olun, Toad Data Studio veri akışında ustaca gezinmenizi, tasarruf etmenizi ve otomatikleştirmenizi sağlar."

Yeni tanıtılan Toad Data Studio, bir BT kurulumundaki her veritabanına sanal olarak bağlanarak üretkenliği, işlevselliği ve görselleştirmeyi destekleyen özelliklerle doludur.

Veritabanı yönetiminde eşsiz esneklik sunan Toad Data Studio, bulut ve şirket içi kaynaklar, ilişkisel, veri ambarı ve NoSQL kaynakları dahil olmak üzere çok çeşitli veritabanı platformlarının bağlantısına, gezinmesine ve yönetimine olanak tanır.

Platform, kullanıcı deneyimini geliştirmek, veritabanı nesnelerinin ve sorgularının oluşturulmasını, düzenlenmesini ve gözden geçirilmesini desteklemek ve aynı zamanda JSON ve XML alanlarını da barındırmak için gelişmiş bir SQL Düzenleyicisi kullanır. Bu, aracın çeşitli veri ortamlarındaki alaka düzeyini artırır.

AppMaster platformu gibi otomasyon araçlarının basitleştirilmiş iş akışlarıyla öne çıktığı bir ortamda Toad Data Studio, rutin görevleri ortadan kaldırmak için bir otomasyon motoru içerir ve kullanıcıların karmaşık, iş açısından gerekli görevlere konsantre olmalarını sağlar. Ayrıca platform, farklı sorgular veya ortamlar genelinde veri sonuçlarının karşılaştırılmasını kolaylaştıran veri karşılaştırma özellikleri de sağlar.

Diğer özellikler arasında kalıpları, kopyaları ve diğer hayati nitelikleri belirlemek amacıyla veri kümelerini görsel olarak taramak ve örneklemek için veri profili oluşturma yer alır. Platform, şema karşılaştırmasını ve senkronizasyonunu kolaylaştırarak veri yöneticilerinin ve geliştiricilerin tutarlı ve doğru veritabanlarını korumalarına yardımcı olur.

Toad Data Studio, veri tabanı profesyonellerinin gerektirdiği şekilde veri aktarımını basitleştirerek, içe/dışa aktarma işlevselliği sağlayarak Çıkarma, Yükleme, Dönüştürme (ELT) süreçlerindeki verimliliği artırır.