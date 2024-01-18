Quest Software 推出 Toad Data Studio 彻底改变数据库管理和分析

为了简化复杂的多数据库平台环境中的数据库管理，系统管理、数据保护和安全软件领域的全球领导者 Quest Software 推出了供公众使用的独立解决方案 Toad Data Studio。

这一综合平台的推出是在企业数据库基础设施日益复杂以及企业在保持敏捷性和及时解决问题方面面临的挑战的背景下推出的。

Zippa 的就业趋势洞察表明，在数据库工程领域，职位发布量急剧增加，几乎增加了两倍。尽管如此，组织仍然面临人才和资源短缺的问题。 Toad Data Studio 旨在通过提供超越传统工具的解决方案来弥补这一差距，而传统工具通常无法满足数据库工程师所必需的灵活性。

Quest Software 产品和上市副总裁 Bharath Vasudevan 表示：“由于多源数据提供的定制性和灵活性，大多数企业已经认识到并正在迅速转向多源数据环境。” “Toad Data Studio 旨在管理最复杂的数据环境，企业越来越依赖这些环境来获得深入、有效的见解。它有助于从单一界面管理各种数据环境，并提供大量支持性的巨大优势。 Toad 用户社区。无论您是数据库工程师还是需要从一个地方管理多个数据源的管理员，Toad Data Studio 都可以让您熟练地导航、节约和自动化数据流。”

新推出的 Toad Data Studio 装载了可提高生产力、功能和可视化的功能，几乎可以连接到 IT 设置中的每个数据库。

Toad Data Studio 在数据库管理方面提供无与伦比的灵活性，允许连接、导航和管理各种数据库平台，包括云和本地源、关系源、数据仓库和 NoSQL 源。

该平台利用先进的 SQL 编辑器来增强用户体验，支持数据库对象和查询的生成、编辑和审查，同时还支持 JSON 和 XML 字段。这增加了该工具在各种数据环境中的相关性。

在AppMaster平台等自动化工具因其简化的工作流程而脱颖而出的环境中，Toad Data Studio 集成了自动化引擎来消除日常任务，使用户能够专注于复杂的业务必需任务。此外，该平台还提供数据比较功能，简化了不同查询或环境之间的数据结果比较。

其他功能包括用于视觉扫描和采样数据集的数据分析，以识别模式、重复项和其他重要属性。该平台通过促进模式比较和同步，帮助数据管理员和开发人员维护一致和准确的数据库。

Toad Data Studio 通过提供导入/导出功能来提高提取、加载、转换 (ELT) 流程的效率，并根据数据库专业人员的要求简化数据传输。