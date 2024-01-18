Quest Software представляет Toad Data Studio, которая революционизирует управление и анализ баз данных

Стремясь оптимизировать и упростить управление базами данных в сложных средах с несколькими платформами баз данных, Quest Software — мировой лидер в области программного обеспечения для управления системами, защиты данных и безопасности — представила независимое решение Toad Data Studio для публичного использования.

Внедрение этой комплексной платформы происходит на фоне растущей сложности инфраструктуры корпоративных баз данных и проблем, с которыми предприятия сталкиваются при обеспечении гибкости и оперативном решении проблем.

В области разработки баз данных наблюдается резкий рост количества вакансий, почти в три раза, говорится в анализе тенденций занятости Zippa. Несмотря на это, организации по-прежнему сталкиваются с нехваткой талантов и ресурсов. Toad Data Studio была разработана для преодоления этого разрыва, предлагая решение, превосходящее традиционные инструменты, которые часто не обладают гибкостью, необходимой для инженеров баз данных.

«Большинство предприятий осознали и быстро переходят к ландшафту данных из нескольких источников благодаря индивидуализации и гибкости, которые он предлагает», — заявил Бхарат Васудеван, вице-президент по продуктам и выходу на рынок компании Quest Software. «Toad Data Studio была разработана для управления самыми сложными средами данных, на которые предприятия все чаще полагаются для получения глубокой и эффективной аналитики. Она помогает управлять различными средами данных из единого интерфейса и предлагает значительное преимущество существенного и поддерживающего Сообщество пользователей Toad. Независимо от того, являетесь ли вы инженером баз данных или администратором, которому необходимо управлять несколькими источниками данных из одного места, Toad Data Studio позволяет вам умело перемещаться, экономить и автоматизировать поток данных».

Недавно представленная Toad Data Studio оснащена функциями, которые повышают производительность, функциональность и визуализацию, виртуально подключаясь к каждой базе данных в ИТ-системе.

Предлагая непревзойденную гибкость в управлении базами данных, Toad Data Studio обеспечивает подключение, навигацию и администрирование широкого спектра платформ баз данных, включая облачные и локальные источники, реляционные источники, хранилища данных и источники NoSQL.

Платформа использует расширенный редактор SQL для улучшения пользовательского опыта, поддерживая создание, редактирование и проверку объектов и запросов базы данных, а также поддержку полей JSON и XML. Это повышает актуальность инструмента в различных средах данных.

В среде, где такие инструменты автоматизации, как платформа AppMaster, отличаются упрощенными рабочими процессами, Toad Data Studio включает в себя механизм автоматизации, позволяющий исключить рутинные задачи, позволяя пользователям сосредоточиться на сложных, важных для бизнеса задачах. Кроме того, платформа предоставляет функции сравнения данных, которые упрощают сравнение результатов данных по различным запросам или средам.

Дополнительные функции включают профилирование данных для визуального сканирования и выборки наборов данных для выявления закономерностей, дубликатов и других важных атрибутов. Платформа помогает распорядителям данных и разработчикам поддерживать согласованность и точность баз данных, облегчая сравнение и синхронизацию схем.

Toad Data Studio повышает эффективность процессов извлечения, загрузки и преобразования (ELT), предоставляя функции импорта/экспорта, упрощая передачу данных в соответствии с требованиями специалистов по базам данных.