تقدم شركة Quest Software برنامج Toad Data Studio لإحداث ثورة في إدارة قواعد البيانات وتحليلها

في محاولة لتبسيط وتبسيط إدارة قواعد البيانات في بيئات الأنظمة الأساسية المعقدة متعددة قواعد البيانات، كشفت شركة Quest Software - الشركة الرائدة عالميًا في إدارة الأنظمة وحماية البيانات وبرامج الأمان - عن الحل المستقل Toad Data Studio للاستخدام العام.

يأتي تقديم هذه المنصة الشاملة وسط التعقيدات المتزايدة للبنية التحتية لقاعدة بيانات المؤسسة والتحديات التي تواجهها الشركات في الحفاظ على المرونة ومعالجة المشكلات على الفور.

في مجال هندسة قواعد البيانات، كانت هناك زيادة كبيرة في إعلانات الوظائف، حيث تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا، وفقًا لرؤى اتجاهات التوظيف في الولايات المتحدة بواسطة Zippa. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المنظمات تعاني من نقص المواهب والموارد. تم تصميم Toad Data Studio لسد هذه الفجوة من خلال تقديم حل يتجاوز الأدوات التقليدية، والتي غالبًا ما لا تلبي مواطن المرونة الأساسية لمهندسي قواعد البيانات.

صرح بهاراث فاسوديفان، نائب رئيس المنتجات والذهاب إلى السوق في شركة Quest Software، قائلاً: "لقد أدركت معظم الشركات مشهد البيانات متعددة المصادر وتتحول بسرعة نحوه، وذلك بفضل التخصيص والمرونة التي توفرها". "تم تصميم Toad Data Studio لإدارة بيئات البيانات الأكثر تعقيدًا والتي تعتمد عليها المؤسسات بشكل متزايد للحصول على رؤى متعمقة وفعالة. فهو يساعد في إدارة بيئات البيانات المختلفة من واجهة واحدة ويوفر ميزة كبيرة تتمثل في وجود خدمة كبيرة وداعمة مجتمع مستخدمي Toad. سواء كنت مهندس قاعدة بيانات أو مسؤولًا يحتاج إلى إدارة مصادر بيانات متعددة من مكان واحد، فإن Toad Data Studio يمكّنك من التنقل بكفاءة، وتوفير، وأتمتة تدفق البيانات.

تم تزويد Toad Data Studio الذي تم الكشف عنه حديثًا بميزات تعزز الإنتاجية والوظائف والتصور، وتتصل فعليًا بكل قاعدة بيانات في إعداد تكنولوجيا المعلومات.

يوفر Toad Data Studio مرونة لا مثيل لها في إدارة قواعد البيانات، ويسمح بالاتصال والتنقل وإدارة مجموعة واسعة من منصات قواعد البيانات، بما في ذلك المصادر السحابية والمحلية والعلائقية ومستودعات البيانات ومصادر NoSQL.

تستخدم المنصة محرر SQL متقدم لتحسين تجربة المستخدم، ودعم إنشاء كائنات واستعلامات قاعدة البيانات وتحريرها ومراجعتها، مع استيعاب حقول JSON وXML أيضًا. وهذا يزيد من أهمية الأداة في بيئات البيانات المختلفة.

في بيئة تتميز فيها أدوات الأتمتة مثل منصة AppMaster بسير العمل المبسط، يشتمل Toad Data Studio على محرك أتمتة للتخلص من المهام الروتينية، مما يحرر المستخدمين من التركيز على المهام المعقدة والأساسية للأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يوفر النظام الأساسي ميزات مقارنة البيانات، مما يبسط مقارنة نتائج البيانات عبر استعلامات أو بيئات مختلفة.

تشتمل الميزات الإضافية على ملفات تعريف البيانات للمسح الضوئي لمجموعات البيانات وأخذ العينات لتحديد الأنماط والتكرارات والسمات الحيوية الأخرى. تساعد المنصة مشرفي البيانات والمطورين في الحفاظ على قواعد بيانات متسقة ودقيقة من خلال تسهيل مقارنة المخططات ومزامنتها.

يعمل Toad Data Studio على تحسين الكفاءة في عمليات الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) من خلال توفير وظيفة الاستيراد/التصدير، وتبسيط نقل البيانات كما هو مطلوب من قبل متخصصي قواعد البيانات.