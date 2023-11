LaunchDarkly innove en matière de DevOps avec des améliorations révolutionnaires de la plateforme

En réponse à des ressources de plus en plus limitées et aux attentes toujours croissantes des développeurs, LaunchDarkly a dévoilé les dernières améliorations destinées à révolutionner sa plateforme. Alors que DevOps joue un rôle central dans la fourniture rapide de logiciels robustes, l'écart entre le maintien de la qualité du service et la compétitivité n'a jamais été aussi palpable. LaunchDarkly entre dans la mêlée avec de nouvelles solutions qui pourraient modifier l'avenir du DevOps.

Sous la bannière de « la prochaine frontière du DevOps », le récent événement Galaxy '23 de LaunchDarkly a mis en lumière les défis de plus en plus complexes auxquels sont confrontés les services informatiques et les développeurs. Différents processus doivent souvent être fusionnés pour résoudre des problèmes en constante évolution, ce qui entraîne un travail laborieux et une frustration croissante.

Selon Cody DeArkland, directeur de l'expérience développeur chez LaunchDarkly, la motivation derrière cette évolution de la plateforme peut être condensée dans la résolution de problèmes clés, tels que les complexités susmentionnées de l'intégration des processus et les défis qu'elles posent pour la publication de fonctionnalités.

L'une de ces fonctionnalités révolutionnaires est le Release Assistant, destiné à relier les sphères du logiciel et de l'expérience client. En tant qu'outil de pipeline de versions, Release Assistant fournit un ensemble de directives pour une mise en œuvre réussie des fonctionnalités dans une variété d'environnements. De plus, cette fonctionnalité ajoute une couche supplémentaire de gouvernance et d'automatisation au processus.

Les environnements au sein de ce processus étaient auparavant considérés comme des entités distinctes, nécessitant une automatisation complexe pour les intégrer. Le Release Assistant résout ce problème en fournissant un point de vue unifié au sein de la plateforme elle-même, éliminant ainsi le besoin d’une administration individuelle.

Malgré le respect méticuleux des meilleures pratiques de l'industrie, la possibilité de bogues inévitables ne peut jamais être exclue. Ici entre en jeu un autre outil d'accès anticipé, Release Guardian, dont la fonction principale est de surveiller les métriques dans le contexte de la version et de détecter les problèmes potentiels qui pourraient être négligés au milieu du fouillis de métriques complètes.

Dérivé de la plate-forme de publication progressive de LaunchDarkly, Release Guardian apporte des innovations en matière de fonctionnalités sous la forme d'une surveillance des métriques et de la régression en temps réel grâce à une surveillance active des changements d'indicateurs.

Les améliorations de la plate-forme de LaunchDarkly incluent bien plus que Release Assistant et Release Guardian. Il déploie l'assistant de migration, visant à aider les organisations à moderniser leurs piles technologiques, à contrôler la migration grâce à des déploiements progressifs et à garantir la sécurité, la prévisibilité et la visibilité.

Une amélioration des fonctionnalités de son modèle de segment appelée Segment Builder est un autre ajout à cette série de mises à jour. L'outil tente de rendre la diffusion des bonnes expériences aux bons publics plus rapide et plus simple.

La fonctionnalité Funnel Experiments permet aux développeurs de piloter des mises à jour de produits basées sur les données en regroupant les métriques d'expérimentation pour une efficacité maximale. De plus, le Mobile Lifecycle Assistant optimise les versions des applications.

Le Engineering Insights Hub consolide les métriques en une seule entité, rationalisant et augmentant ainsi l'efficacité des efforts d'ingénierie.

Les améliorations récemment dévoilées ajoutent la plate-forme à la liste toujours croissante d'outils précieux pour les développeurs modernes. Cette nouvelle frontière du DevOps promet d'alléger le fardeau des développeurs, permettant une transition en douceur vers un processus de développement plus efficace.