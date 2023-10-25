تعمل LaunchDarkly على ابتكار DevOps من خلال تحسينات النظام الأساسي التي تغير قواعد اللعبة

استجابةً للموارد المحدودة بشكل متزايد وتوقعات المطورين المتزايدة باستمرار، كشفت LaunchDarkly عن أحدث التحسينات المعدة لإحداث ثورة في منصتها. مع لعب DevOps دورًا محوريًا في تقديم برامج قوية بسرعة، أصبحت الفجوة بين الحفاظ على جودة الخدمة والحفاظ على القدرة التنافسية أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. قم بإطلاق خطوات Darkly في المعركة باستخدام حلول جديدة يمكن أن تغير مستقبل DevOps.

تحت شعار "الحدود التالية لـ DevOps"، ألقى حدث Galaxy '23 الأخير لشركة LaunchDarkly الضوء على التحديات المتزايدة التعقيد التي تواجهها أقسام تكنولوجيا المعلومات والمطورون. ويجب في كثير من الأحيان دمج العمليات المختلفة لمعالجة المشكلات المتطورة، مما يؤدي إلى عمل شاق وتزايد الإحباط.

وفقًا لكودي دي أركلاند، مدير تجربة المطورين في LaunchDarkly، يمكن تكثيف الدافع وراء تطور النظام الأساسي هذا في معالجة المشكلات الرئيسية، مثل التعقيدات المذكورة أعلاه في تكامل العمليات والتحديات التي تطرحها عند إصدار الميزات.

إحدى هذه الميزات الرائدة هي Release Assistant، التي تهدف إلى ربط مجالات البرامج وتجربة العملاء. باعتباره أداة لتدفق الإصدار، يوفر Release Assistant مجموعة من الإرشادات لتنفيذ الميزات بنجاح عبر مجموعة متنوعة من البيئات. علاوة على ذلك، تضيف هذه الميزة طبقة إضافية من الإدارة والأتمتة إلى العملية.

لقد تم في السابق اعتبار البيئات ضمن هذه العملية بمثابة كيانات منفصلة، ​​مع الحاجة إلى أتمتة معقدة لدمجها. يعالج مساعد الإصدار هذه المشكلة من خلال توفير وجهة نظر موحدة داخل النظام الأساسي نفسه مما يلغي الحاجة إلى الإدارة الفردية.

على الرغم من الالتزام الدقيق بأفضل ممارسات الصناعة، لا يمكن أبدًا استبعاد حتمية الأخطاء. هنا يأتي دور أداة وصول مبكر أخرى، Release Guardian، مع الوظيفة الأساسية لمراقبة المقاييس في سياق الإصدار واكتشاف المشكلات المحتملة التي قد يتم التغاضي عنها وسط فوضى المقاييس الشاملة.

مستمدة من منصة الإصدار التقدمي الخاصة بـ LaunchDarkly، تقدم Release Guardian ابتكارات مميزة في شكل قياسات في الوقت الفعلي ومراقبة الانحدار من خلال مراقبة تغيير العلم النشطة.

تتضمن تحسينات النظام الأساسي لـ LaunchDarkly أكثر من مجرد Release Assistant وRelease Guardian. يتم طرح مساعد الترحيل، بهدف مساعدة المؤسسات في تحديث مجموعات التكنولوجيا الخاصة بها، والتحكم في الترحيل من خلال عمليات النشر المرحلية، وضمان السلامة والقدرة على التنبؤ والرؤية.

يعد تحسين الميزة في نموذج القطاع الخاص به والذي يسمى Segment Builder إضافة أخرى إلى هذه السلسلة من التحديثات. تحاول الأداة جعل تقديم التجارب المناسبة إلى الجماهير المناسبة أكثر سرعة وسهولة.

تعمل ميزة تجارب المسار على تمكين المطورين من دفع تحديثات المنتج المستندة إلى البيانات من خلال تجميع مقاييس التجربة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل Mobile Lifecycle Assistant على تحسين إصدارات التطبيقات.

يقوم مركز Engineering Insights Hub بدمج المقاييس في كيان واحد، وبالتالي تبسيط وتعزيز كفاءة الجهود الهندسية.

تضيف التحسينات التي تم الكشف عنها مؤخرًا النظام الأساسي إلى القائمة المتزايدة باستمرار من الأدوات القيمة للمطورين المعاصرين. تعد هذه الحدود الجديدة لـ DevOps بتخفيف العبء على المطورين، مما يسمح بالانتقال السلس إلى عملية تطوير أكثر كفاءة.