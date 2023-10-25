LaunchDarkly внедряет DevOps с помощью революционных усовершенствований платформы

В ответ на все более ограниченные ресурсы и постоянно растущие ожидания разработчиков LaunchDarkly представила последние улучшения, призванные произвести революцию в ее платформе. Поскольку DevOps играет ключевую роль в быстрой доставке надежного программного обеспечения, разрыв между поддержанием качества обслуживания и сохранением конкурентоспособности никогда не был более ощутимым. LaunchDarkly вступает в борьбу с новыми решениями, которые могут изменить будущее DevOps.

Недавнее мероприятие LaunchDarkly Galaxy '23 под лозунгом «следующего рубежа DevOps» привлекло внимание к все более сложным проблемам, с которыми сталкиваются ИТ-отделы и разработчики. Для решения возникающих проблем часто приходится объединять различные процессы, что приводит к трудоемкой работе и растущему разочарованию.

По словам Коди ДеАрклэнда, директора по опыту разработчиков в LaunchDarkly, мотивацию этой эволюции платформы можно свести к решению ключевых проблем, таких как вышеупомянутые сложности в интеграции процессов и проблемы, которые они создают при выпуске функций.

Одной из таких новаторских функций является Release Assistant, призванная связать сферы программного обеспечения и обслуживания клиентов. В качестве инструмента конвейера выпуска Release Assistant предоставляет набор рекомендаций для успешной реализации функций в различных средах. Кроме того, эта функция добавляет в процесс дополнительный уровень управления и автоматизации.

Среды в рамках этого процесса ранее рассматривались как отдельные объекты, для их интеграции требовалась сложная автоматизация. Помощник по выпуску решает эту проблему, обеспечивая единую точку зрения внутри самой платформы, что устраняет необходимость индивидуального администрирования.

Несмотря на тщательное соблюдение лучших отраслевых практик, нельзя исключать неизбежность ошибок. Здесь вступает в игру еще один инструмент раннего доступа, Release Guardian, основной функцией которого является мониторинг показателей в контексте выпуска и обнаружение потенциальных проблем, которые могут быть упущены из виду среди беспорядка комплексных показателей.

Release Guardian, созданный на основе платформы прогрессивного выпуска LaunchDarkly, предлагает инновационные функции в виде мониторинга показателей и регрессии в реальном времени посредством активного мониторинга изменений флагов.

Улучшения платформы LaunchDarkly включают в себя больше, чем просто Release Assistant и Release Guardian. Он запускает Помощник по миграции, призванный помочь организациям модернизировать свои технологические стеки, контролировать миграцию посредством поэтапного развертывания и обеспечивать безопасность, предсказуемость и прозрачность.

Усовершенствование функции модели сегментов под названием Segment Builder — еще одно дополнение к этой серии обновлений. Этот инструмент пытается сделать доставку нужного опыта нужной аудитории более быстрой и легкой.

Функция «Эксперименты воронки» позволяет разработчикам запускать обновления продуктов на основе данных, группируя показатели экспериментов для максимальной эффективности. Кроме того, Mobile Lifecycle Assistant оптимизирует версии приложений.

Engineering Insights Hub объединяет показатели в единое целое, тем самым оптимизируя и повышая эффективность инженерных усилий.

Недавно представленные улучшения добавляют платформу в постоянно расширяющийся список ценных инструментов для современных разработчиков. Этот новый рубеж DevOps обещает облегчить нагрузку на разработчиков, обеспечивая плавный переход к более эффективному процессу разработки.