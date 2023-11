LaunchDarkly inova DevOps com melhorias de plataforma revolucionárias

Em resposta aos recursos cada vez mais limitados e às expectativas cada vez maiores dos desenvolvedores, a LaunchDarkly revelou as mais recentes melhorias definidas para revolucionar sua plataforma. Com o DevOps desempenhando um papel fundamental no fornecimento rápido de software robusto, a lacuna entre manter a qualidade do serviço e permanecer competitivo nunca foi tão palpável. LaunchDarkly entra na briga com novas soluções que podem alterar o futuro do DevOps.

Sob a bandeira de 'a próxima fronteira do DevOps', o recente evento Galaxy '23 da LaunchDarkly destacou os desafios cada vez mais complexos enfrentados pelos departamentos e desenvolvedores de TI. Diferentes processos devem muitas vezes ser fundidos para enfrentar problemas em evolução, resultando em trabalho trabalhoso e frustração crescente.

De acordo com Cody DeArkland, Diretor de Experiência do Desenvolvedor da LaunchDarkly, a motivação por trás dessa evolução da plataforma pode ser condensada na abordagem de questões-chave, como as complexidades mencionadas na integração de processos e os desafios que elas representam para o lançamento de recursos.

Um desses recursos inovadores é o Release Assistant, que visa vincular as esferas do software e da experiência do cliente. Como uma ferramenta de pipeline de lançamento, o Release Assistant fornece um conjunto de diretrizes para a implementação bem-sucedida de recursos em vários ambientes. Além disso, esse recurso adiciona uma camada adicional de governança e automação ao processo.

Os ambientes dentro deste processo foram anteriormente considerados como entidades separadas, sendo necessária uma automação complexa para integrá-los. O Release Assistant aborda isso, fornecendo um ponto de vista unificado dentro da própria plataforma que elimina a necessidade de administração individual.

Apesar da adesão meticulosa às melhores práticas da indústria, a inevitabilidade dos bugs nunca pode ser descartada. Aqui entra em ação outra ferramenta de acesso antecipado, o Release Guardian, com a função principal de monitorar métricas no contexto do lançamento e detectar possíveis problemas que podem passar despercebidos em meio à confusão de métricas abrangentes.

Derivado da plataforma de lançamento progressivo do LaunchDarkly, o Release Guardian traz inovações de recursos na forma de métricas em tempo real e monitoramento de regressão por meio do monitoramento ativo de mudanças de sinalizadores.

As melhorias da plataforma LaunchDarkly incluem mais do que apenas o Release Assistant e o Release Guardian. Lança o Assistente de Migração, com o objetivo de ajudar as organizações a modernizarem as suas pilhas de tecnologia, controlando a migração através de implementações faseadas e garantindo segurança, previsibilidade e visibilidade.

Um aprimoramento de recursos em seu modelo de segmento, chamado Segment Builder, é outra adição a esta série de atualizações. A ferramenta tenta tornar a entrega das experiências certas aos públicos certos mais rápida e fácil.

O recurso Experimentos de funil permite que os desenvolvedores promovam atualizações de produtos com base em dados, agrupando métricas de experimentos para máxima eficácia. Além disso, o Mobile Lifecycle Assistant otimiza versões de aplicativos.

O Engineering Insights Hub consolida métricas em uma única entidade, simplificando e aumentando assim a eficiência dos esforços de engenharia.

As melhorias recentemente reveladas adicionam a plataforma à lista cada vez maior de ferramentas valiosas para desenvolvedores modernos. Esta nova fronteira do DevOps promete aliviar a carga dos desenvolvedores, permitindo uma transição suave para um processo de desenvolvimento mais eficiente.