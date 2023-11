LaunchDarkly innoveert DevOps met baanbrekende platformverbeteringen

Als reactie op de steeds beperktere middelen en de steeds hogere verwachtingen van ontwikkelaars heeft LaunchDarkly de nieuwste verbeteringen onthuld die een revolutie teweeg zullen brengen in het platform. Nu DevOps een cruciale rol speelt bij het snel leveren van robuuste software, is de kloof tussen het handhaven van de servicekwaliteit en concurrerend blijven nog nooit zo voelbaar geweest. LaunchDarkly stapt in de strijd met nieuwe oplossingen die de toekomst van DevOps kunnen veranderen.

Onder de vlag van 'the next frontier of DevOps' wierp LaunchDarkly's recente Galaxy '23-evenement de schijnwerpers op de steeds complexere uitdagingen waarmee IT-afdelingen en ontwikkelaars worden geconfronteerd. Verschillende processen moeten vaak worden samengevoegd om zich ontwikkelende problemen aan te pakken, wat resulteert in moeizaam werk en toenemende frustratie.

Volgens Cody DeArkland, directeur Developer Experience bij LaunchDarkly, kan de motivatie achter deze platformevolutie worden samengevat in het aanpakken van belangrijke problemen, zoals de bovengenoemde complexiteiten in procesintegratie en de uitdagingen die deze met zich meebrengen voor de release van functies.

Eén van die baanbrekende functies is de Release Assistant, gericht op het koppelen van software en klantervaring. Als tool voor de releasepijplijn biedt de Release Assistant een reeks richtlijnen voor een succesvolle implementatie van functies in verschillende omgevingen. Bovendien voegt deze functie een extra laag van beheer en automatisering toe aan het proces.

Omgevingen binnen dit proces werden voorheen beschouwd als afzonderlijke entiteiten, waarbij complexe automatisering nodig was om ze te integreren. De Release Assistant pakt dit aan en biedt een uniform gezichtspunt binnen het platform zelf, waardoor de noodzaak voor individueel beheer wordt geëlimineerd.

Ondanks het nauwgezet volgen van de beste praktijken in de sector, kan de onvermijdelijkheid van bugs nooit worden uitgesloten. Hier komt een andere tool voor vroege toegang om de hoek kijken, Release Guardian, met als primaire functie het monitoren van statistieken in de releasecontext en het opsporen van potentiële problemen die over het hoofd kunnen worden gezien te midden van de wirwar aan uitgebreide statistieken.

De Release Guardian is afgeleid van het progressieve releaseplatform van LaunchDarkly en biedt functie-innovaties in de vorm van realtime metrische en regressiemonitoring door middel van actieve monitoring van vlagwijzigingen.

De platformverbeteringen van LaunchDarkly omvatten meer dan alleen de Release Assistant en Release Guardian. Het introduceert de Migration Assistant, bedoeld om organisaties te helpen bij het moderniseren van hun technologiestacks, het controleren van de migratie door middel van gefaseerde implementaties en het garanderen van veiligheid, voorspelbaarheid en zichtbaarheid.

Een functieverbetering van het segmentmodel genaamd Segment Builder is een andere toevoeging aan deze reeks updates. De tool probeert de juiste ervaringen aan het juiste publiek sneller en moeiteloos te leveren.

Met de functie Funnel Experiments kunnen ontwikkelaars op gegevens gebaseerde productupdates genereren door experimentstatistieken te groeperen voor maximale effectiviteit. Bovendien optimaliseert de Mobile Lifecycle Assistant applicatieversies.

De Engineering Insights Hub consolideert meetgegevens in één enkele entiteit, waardoor de efficiëntie van technische inspanningen wordt gestroomlijnd en vergroot.

De onlangs onthulde verbeteringen voegen het platform toe aan de steeds groter wordende lijst van waardevolle tools voor moderne ontwikkelaars. Deze nieuwe grens van DevOps belooft de lasten voor ontwikkelaars te verlichten, waardoor een soepele overgang naar een efficiënter ontwikkelingsproces mogelijk wordt.