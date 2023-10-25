LaunchDarkly, Oyunun Kurallarını Değiştiren Platform Geliştirmeleriyle DevOps'a Yenilik Getiriyor

Giderek kısıtlanan kaynaklara ve sürekli artan geliştirici beklentilerine yanıt olarak LaunchDarkly, platformunda devrim yaratacak en son geliştirmeleri açıkladı. DevOps'un güçlü yazılımı hızlı bir şekilde sunmada önemli bir rol oynamasıyla, hizmet kalitesini korumak ile rekabetçi kalmak arasındaki fark hiç bu kadar belirgin olmamıştı. LaunchDarkly, DevOps'un geleceğini değiştirebilecek yeni çözümlerle mücadeleye adım atıyor.

LaunchDarkly'nin son Galaxy '23 etkinliği, 'DevOps'un bir sonraki sınırı' bayrağı altında, BT departmanlarının ve geliştiricilerin karşı karşıya kaldığı giderek daha karmaşık hale gelen zorluklara ışık tuttu. Gelişen sorunların üstesinden gelmek için farklı süreçlerin sıklıkla birleştirilmesi gerekir, bu da zahmetli çalışmalara ve artan hayal kırıklıklarına yol açar.

LaunchDarkly'nin Geliştirici Deneyimi Direktörü Cody DeArkland'a göre, bu platform gelişiminin arkasındaki motivasyon, yukarıda belirtilen süreç entegrasyonundaki karmaşıklıklar ve bunların özellik sürümü için ortaya çıkardığı zorluklar gibi temel sorunların ele alınmasında yoğunlaştırılabilir.

Bu tür çığır açan özelliklerden biri, yazılım ve müşteri deneyimi alanlarını birbirine bağlamayı amaçlayan Sürüm Asistanıdır. Bir yayın kanalı aracı olarak Sürüm Asistanı, çeşitli ortamlarda başarılı özellik uygulaması için bir dizi yönerge sağlar. Ayrıca bu özellik, sürece ek bir yönetişim ve otomasyon katmanı ekler.

Bu süreçteki ortamlar daha önce ayrı varlıklar olarak değerlendiriliyordu ve bunları entegre etmek için karmaşık otomasyon gerekiyordu. Sürüm Asistanı, platformun kendi içinde bireysel yönetim ihtiyacını ortadan kaldıran birleşik bir bakış açısı sağlayarak bu sorunu giderir.

Sektörün en iyi uygulamalarına titizlikle uyulmasına rağmen, hataların kaçınılmazlığı hiçbir zaman göz ardı edilemez. Burada, birincil işlevi sürüm bağlamındaki metrikleri izlemek ve kapsamlı metrik yığınının ortasında gözden kaçabilecek olası sorunları tespit etmek olan başka bir erken erişim aracı olan Release Guardian devreye giriyor.

LaunchDarkly'nin aşamalı sürüm platformundan türetilen Release Guardian, aktif bayrak değişikliği izleme yoluyla gerçek zamanlı metrik ve regresyon izleme biçiminde özellik yenilikleri getiriyor.

LaunchDarkly'nin platform geliştirmeleri, Release Assistant ve Release Guardian'dan daha fazlasını içerir. Kuruluşların teknoloji yığınlarını modernleştirmelerine, aşamalı dağıtım yoluyla geçişi kontrol etmelerine ve güvenliği, öngörülebilirliği ve görünürlüğü sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlayan Geçiş Asistanı'nı kullanıma sunuyor.

Segment Modelinde yapılan Segment Oluşturucu adı verilen özellik geliştirmesi, bu güncelleme serisine eklenen bir diğer özelliktir. Araç, doğru deneyimlerin doğru kitlelere daha hızlı ve zahmetsizce sunulmasını sağlamaya çalışıyor.

Huni Denemeleri özelliği, geliştiricilerin, deneme metriklerini maksimum verimlilik için gruplandırarak veriye dayalı ürün güncellemeleri sağlamalarına olanak tanır. Ayrıca Mobil Yaşam Döngüsü Asistanı uygulama sürümlerini optimize eder.

Engineering Insights Hub, ölçümleri tek bir varlıkta birleştirerek mühendislik çalışmalarının verimliliğini kolaylaştırır ve artırır.

Yakın zamanda açıklanan geliştirmeler, platformu modern geliştiriciler için sürekli genişleyen değerli araçlar listesine ekliyor. DevOps'un bu yeni sınırı, geliştiricilerin üzerindeki yükü hafifleterek daha verimli bir geliştirme sürecine sorunsuz bir geçiş sağlamayı vaat ediyor.