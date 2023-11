LaunchDarkly wprowadza innowacje w zakresie DevOps dzięki ulepszeniom platformy zmieniającym zasady gry

W odpowiedzi na coraz bardziej ograniczone zasoby i stale rosnące oczekiwania programistów, LaunchDarkly zaprezentowało najnowsze ulepszenia, które zrewolucjonizują jej platformę. Ponieważ DevOps odgrywa kluczową rolę w szybkim dostarczaniu solidnego oprogramowania, przepaść pomiędzy utrzymaniem jakości usług a utrzymaniem konkurencyjności nigdy nie była bardziej namacalna. LaunchDarkly wkracza do walki z nowatorskimi rozwiązaniami, które mogą zmienić przyszłość DevOps.

Pod hasłem „kolejnej granicy DevOps” niedawne wydarzenie LaunchDarkly Galaxy '23 rzuciło światło na coraz bardziej złożone wyzwania stojące przed działami IT i programistami. Aby stawić czoła zmieniającym się problemom, często należy łączyć różne procesy, co skutkuje pracochłonną pracą i rosnącą frustracją.

Według Cody’ego DeArklanda, dyrektora ds. doświadczeń programistów w LaunchDarkly, motywację stojącą za ewolucją platformy można sprowadzić do rozwiązania kluczowych problemów, takich jak wyżej wymieniona złożoność integracji procesów i wyzwania, jakie stwarzają one przy udostępnianiu funkcji.

Jedną z takich przełomowych funkcji jest Release Assistant, mający na celu połączenie sfery oprogramowania i doświadczenia klienta. Jako narzędzie potoku wydań, Asystent wydania zapewnia zestaw wskazówek umożliwiających pomyślną implementację funkcji w różnych środowiskach. Co więcej, ta funkcja dodaje do procesu dodatkową warstwę zarządzania i automatyzacji.

Środowiska w ramach tego procesu były wcześniej uważane za odrębne byty, których integracja wymagała złożonej automatyzacji. Release Assistant rozwiązuje ten problem, zapewniając ujednolicony punkt widzenia w samej platformie, który eliminuje potrzebę indywidualnej administracji.

Pomimo skrupulatnego przestrzegania najlepszych praktyk branżowych, nigdy nie można wykluczyć nieuniknionego wystąpienia błędów. Tutaj pojawia się kolejne narzędzie wczesnego dostępu, Release Guardian, którego podstawową funkcją jest monitorowanie wskaźników w kontekście wydania i wykrywanie potencjalnych problemów, które mogą zostać przeoczone w natłoku kompleksowych wskaźników.

Wywodzący się z platformy wydań progresywnych LaunchDarkly, Release Guardian oferuje innowacje w postaci monitorowania wskaźników i regresji w czasie rzeczywistym poprzez aktywne monitorowanie zmian flag.

Ulepszenia platformy LaunchDarkly obejmują więcej niż tylko Asystenta wydania i Opiekuna wydania. Wdraża Asystenta migracji, którego celem jest pomoc organizacjom w modernizacji stosów technologii, kontrolowaniu migracji poprzez etapowe wdrażanie oraz zapewnianiu bezpieczeństwa, przewidywalności i widoczności.

Ulepszenie funkcji modelu segmentu o nazwie Segment Builder to kolejny dodatek do tej serii aktualizacji. Narzędzie to stara się sprawić, aby dostarczanie odpowiednich doświadczeń właściwym odbiorcom było szybsze i łatwiejsze.

Funkcja Eksperymenty lejkowe umożliwia programistom wprowadzanie aktualizacji produktów w oparciu o dane poprzez grupowanie wskaźników eksperymentów w celu uzyskania maksymalnej efektywności. Dodatkowo Mobile Lifecycle Assistant optymalizuje wersje aplikacji.

Engineering Insights Hub konsoliduje metryki w jedną całość, usprawniając w ten sposób i zwiększając efektywność wysiłków inżynieryjnych.

Niedawno zaprezentowane ulepszenia dodają platformę do stale rosnącej listy cennych narzędzi dla współczesnych programistów. Ta nowa granica DevOps obiecuje odciążyć programistów, umożliwiając płynne przejście do bardziej wydajnego procesu programowania.