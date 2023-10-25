LaunchDarkly 通过改变游戏规则的平台增强功能创新 DevOps

为了应对日益紧张的资源和不断提高的开发人员期望，LaunchDarkly 推出了旨在彻底改变其平台的最新增强功能。随着 DevOps 在快速交付强大的软件方面发挥着关键作用，保持服务质量和保持竞争力之间的差距变得前所未有的明显。 LaunchDarkly 加入了这场竞争，推出了可能改变 DevOps 未来的新颖解决方案。

在“DevOps 的下一个前沿”的旗帜下，LaunchDarkly 最近的 Galaxy '23 活动让人们关注 IT 部门和开发人员面临的日益复杂的挑战。通常必须融合不同的流程来解决不断变化的问题，从而导致工作繁重和挫败感不断增加。

LaunchDarkly 开发者体验总监 Cody DeArkland 表示，平台演进背后的动机可以浓缩为解决关键问题，例如前面提到的流程集成的复杂性以及它们对功能发布带来的挑战。

其中一项突破性功能是发布助手，旨在将软件领域和客户体验联系起来。作为发布管道工具，发布助手提供了一套在各种环境中成功实现功能的指南。此外，此功能还为流程添加了额外的治理和自动化层。

此流程中的环境以前被视为独立的实体，需要复杂的自动化来集成它们。发布助手解决了这个问题，在平台本身内提供了统一的观点，从而消除了单独管理的需要。

尽管严格遵守行业最佳实践，但永远不能排除不可避免的错误。另一个早期访问工具 Release Guardian 发挥了作用，其主要功能是监视发布上下文中的指标并检测在混乱的综合指标中可能被忽视的潜在问题。

Release Guardian 源自 LaunchDarkly 的渐进式发布平台，通过主动标志更改监控，以实时指标和回归监控的形式带来了功能创新。

LaunchDarkly 的平台增强功能不仅仅包括发布助手和发布守护者。它推出了迁移助手，旨在帮助组织实现技术堆栈现代化，通过分阶段推出来控制迁移，并确保安全性、可预测性和可见性。

其分段模型的功能增强（称为分段生成器）是这一系列更新的另一个补充。该工具试图更加快速、轻松地向正确的受众提供正确的体验。

漏斗实验功能使开发人员能够通过对实验指标进行分组来推动基于数据的产品更新，以实现最大效果。此外，移动生命周期助手还优化了应用程序版本。

工程洞察中心将指标整合到一个实体中，从而简化和提高工程工作的效率。

最近推出的增强功能将该平台添加到了现代开发人员不断扩大的有价值工具列表中。 DevOps 的这一新领域有望减轻开发人员的负担，从而实现向更高效的开发流程的平稳过渡。