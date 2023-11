LaunchDarkly innova DevOps con miglioramenti rivoluzionari della piattaforma

In risposta alle risorse sempre più limitate e alle aspettative sempre crescenti degli sviluppatori, LaunchDarkly ha svelato gli ultimi miglioramenti destinati a rivoluzionare la sua piattaforma. Con DevOps che gioca un ruolo fondamentale nella fornitura rapida di software robusto, il divario tra il mantenimento della qualità del servizio e la competitività non è mai stato così palpabile. LaunchDarkly entra nella mischia con nuove soluzioni che potrebbero alterare il futuro di DevOps.

All'insegna della "prossima frontiera di DevOps", il recente evento Galaxy '23 di LaunchDarkly ha puntato i riflettori sulle sfide sempre più complesse affrontate dai dipartimenti IT e dagli sviluppatori. Spesso è necessario fondere diversi processi per affrontare problemi in evoluzione, il che si traduce in un lavoro laborioso e in una frustrazione crescente.

Secondo Cody DeArkland, Direttore dell'esperienza degli sviluppatori presso LaunchDarkly, la motivazione dietro l'evoluzione di questa piattaforma può essere condensata nell'affrontare questioni chiave, come le suddette complessità nell'integrazione dei processi e le sfide che pongono per il rilascio delle funzionalità.

Una di queste funzionalità rivoluzionarie è il Release Assistant, volto a collegare le sfere del software e dell'esperienza del cliente. In quanto strumento della pipeline di rilascio, l'Assistente al rilascio fornisce una serie di linee guida per un'implementazione corretta delle funzionalità in una varietà di ambienti. Inoltre, questa funzionalità aggiunge un ulteriore livello di governance e automazione al processo.

Gli ambienti all'interno di questo processo sono stati precedentemente considerati come entità separate, con una complessa automazione necessaria per integrarli. Il Release Assistant risolve questo problema, fornendo un punto di vista unificato all'interno della piattaforma stessa che elimina la necessità di un'amministrazione individuale.

Nonostante la meticolosa aderenza alle migliori pratiche del settore, l'inevitabilità dei bug non può mai essere esclusa. Qui entra in gioco un altro strumento di accesso anticipato, Release Guardian, con la funzione principale di monitorare le metriche nel contesto del rilascio e rilevare potenziali problemi che potrebbero essere trascurati in mezzo alla confusione di metriche complete.

Derivato dalla piattaforma di rilascio progressivo di LaunchDarkly, Release Guardian apporta innovazioni di funzionalità sotto forma di monitoraggio della metrica e della regressione in tempo reale attraverso il monitoraggio attivo del cambiamento dei flag.

I miglioramenti della piattaforma di LaunchDarkly includono molto più che semplicemente Release Assistant e Release Guardian. Lancia il Migration Assistant, con l'obiettivo di assistere le organizzazioni nella modernizzazione dei propri stack tecnologici, nel controllo della migrazione attraverso implementazioni graduali e nel garantire sicurezza, prevedibilità e visibilità.

Un miglioramento delle funzionalità del suo modello di segmento chiamato Segment Builder è un'altra aggiunta a questa serie di aggiornamenti. Lo strumento tenta di rendere la distribuzione delle esperienze giuste al pubblico giusto in modo più rapido e semplice.

La funzionalità Esperimenti canalizzazione consente agli sviluppatori di promuovere aggiornamenti di prodotto basati sui dati raggruppando le metriche degli esperimenti per la massima efficacia. Inoltre, Mobile Lifecycle Assistant ottimizza le versioni delle applicazioni.

L'Engineering Insights Hub consolida le metriche in un'unica entità, semplificando e aumentando così l'efficienza degli sforzi di ingegneria.

I miglioramenti recentemente svelati aggiungono la piattaforma all'elenco in continua espansione di strumenti preziosi per gli sviluppatori moderni. Questa nuova frontiera di DevOps promette di alleggerire il carico sugli sviluppatori, consentendo una transizione graduale verso un processo di sviluppo più efficiente.