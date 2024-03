Lancement de l'aperçu pour les développeurs d'Android 15 en mettant l'accent sur la confidentialité et les performances

Lors d'un récent dévoilement, l'équipe derrière Android a préparé le terrain pour la prochaine évolution des systèmes d'exploitation mobiles avec l'annonce du premier aperçu développeur d' Android 15. Cette première itération marque une nouvelle avancée vers un système d'exploitation qui non seulement renforce la productivité des développeurs, mais révolutionne également les expériences multimédias avec une utilisation minimale de la batterie, des performances applicatives fluides et des améliorations indispensables en matière de confidentialité et de sécurité.

« Android 15 poursuit notre travail pour créer une plate-forme qui contribue à améliorer votre productivité tout en vous offrant de nouvelles capacités pour produire des expériences multimédias de qualité supérieure, minimiser l'impact de la batterie, maximiser les performances fluides des applications et protéger la confidentialité et la sécurité des utilisateurs, le tout sur la gamme d'appareils la plus diversifiée. là-bas », a déclaré Dave Burke, vice-président de l'ingénierie pour Android, signalant cet engagement dans un article de blog complet.

La prochaine version intégrera le célèbre Privacy Sandbox, l'initiative de Google visant à trouver un équilibre entre la protection de la confidentialité des utilisateurs et le maintien de services et de publicités personnalisés.

De plus, Health Connect by Android, un service remarquable de suivi de la condition physique et du bien-être, devrait être amélioré avec une multitude de nouvelles catégories de données. Parallèlement, renforçant la sécurité des appareils, FileIntegrityManager reçoit une mise à niveau avec de nouvelles API exploitant la fonctionnalité fs-verity de Linux pour protéger cryptographiquement les fichiers contre les modifications illicites et les menaces de logiciels malveillants.

Dans une tournure intrigante, Android 15 étend ses fonctionnalités pour inclure le partage d’écran partiel, permettant le partage ou l’enregistrement d’une seule fenêtre d’application, évitant ainsi aux utilisateurs d’avoir à afficher l’intégralité de leur écran.

Les améliorations apportées à l'appareil photo promettent une qualité photo accrue dans les environnements faiblement éclairés et des contrôles raffinés de l'intensité du flash, tandis que le cadre de performances dynamique Android (ADPF) permet d'améliorer les performances grâce à un nouveau mode d'efficacité énergétique, des ajustements adaptés à la charge de travail pour les fréquences du GPU et du CPU, et seuils de marge thermique mis à jour.

Les développeurs désireux d’explorer Android 15 peuvent déployer l’aperçu sur divers appareils Pixel, notamment les séries Pixel 6, 7 et 8, ainsi que les prochains Pixel Fold et Pixel Tablet. De plus, l'émulateur Android d' Android Studio est à leur disposition pour ceux qui n'ont pas accès au matériel spécifié.

Les retours de la communauté des développeurs sont essentiels au progrès de la plateforme. « Vos idées et suggestions jouent un rôle déterminant dans l'amélioration continue d' Android. Pour faciliter ce dialogue, une documentation complète et des options de téléchargement pour les appareils Pixel ont été fournies sur le site des développeurs Android 15. Cet aperçu n'est que le début d'une série de mises à jour que nous sommes impatients de partager à mesure que nous progressons dans le cycle de publication », a fait remarquer Burke, reconnaissant le rôle central de la collaboration communautaire.

À mesure que le développement d'applications évolue, des plates-formes telles qu'AppMaster suivent cette avancée en fournissant de puissantes fonctionnalités no-code pour créer des applications complètes rapidement et efficacement, démontrant ainsi l'évolution du secteur vers des solutions technologiques plus accessibles.