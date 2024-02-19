إطلاق معاينة المطورين لنظام التشغيل Android 15 مع التركيز على الخصوصية والأداء

في كشف النقاب مؤخرًا، مهد الفريق الذي يقف وراء Android الطريق للتطور التالي في أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة من خلال الإعلان عن أول معاينة للمطورين لنظام Android 15. يمثل هذا التكرار المبكر خطوة أخرى نحو نظام تشغيل لا يعزز إنتاجية المطورين فحسب، بل يُحدث أيضًا ثورة في تجارب الوسائط مع الحد الأدنى من استخدام البطارية، وأداء التطبيقات السلس، والتحسينات التي تشتد الحاجة إليها في الخصوصية والأمان.

"يواصل Android 15 عملنا لبناء نظام أساسي يساعد على تحسين إنتاجيتك مع منحك إمكانات جديدة لإنتاج تجارب وسائط فائقة، وتقليل تأثير البطارية، وزيادة أداء التطبيق السلس إلى أقصى حد، وحماية خصوصية المستخدم وأمانه، كل ذلك على مجموعة متنوعة من الأجهزة. "هناك"، صرح ديف بيرك، نائب رئيس قسم الهندسة لنظام Android ، مشيرًا إلى هذا الالتزام في منشور مدونة شامل.

ستدمج النسخة القادمة مبادرة Privacy Sandbox المشهورة، وهي مبادرة Google التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية سرية المستخدم والحفاظ على الخدمات والإعلانات الشخصية.

علاوة على ذلك، فإن خدمة Health Connect by Android ، وهي خدمة بارزة لتتبع اللياقة البدنية والعافية، من المقرر أن يتم تعزيزها بمجموعة من فئات البيانات الجديدة. وفي الوقت نفسه، ومن أجل تعزيز أمان الجهاز، يتلقى FileIntegrityManager ترقية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الجديدة التي تستفيد من ميزة fs-verity في Linux لحماية الملفات تشفيرًا ضد التعديلات غير المشروعة وتهديدات البرامج الضارة.

وفي تطور مثير للاهتمام، يعمل نظام التشغيل Android 15 على توسيع وظائفه لتشمل مشاركة جزئية للشاشة، مما يتيح مشاركة أو تسجيل نافذة تطبيق واحدة، مما يوفر على المستخدمين متاعب عرض شاشتهم بأكملها.

تعد التحسينات التي تم إدخالها على الكاميرا بجودة صورة عالية في البيئات منخفضة الإضاءة وعناصر تحكم محسنة في شدة الفلاش، بينما يشهد Android Dynamic Performance Framework (ADPF) ترقيات الأداء من خلال وضع جديد لكفاءة الطاقة، وتعديلات متوافقة مع عبء العمل لترددات وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية، و تحديث عتبات الإرتفاع الحراري.

يمكن للمطورين المتحمسين لاستكشاف Android 15 نشر المعاينة على أجهزة Pixel المختلفة، بما في ذلك سلسلة Pixel 6 و7 و8، بالإضافة إلى Pixel Fold وPixel Tablet القادم. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر محاكي Android ضمن Android Studio لأولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الأجهزة المحددة.

تعد التعليقات الواردة من مجتمع المطورين أمرًا حيويًا لتقدم النظام الأساسي. "إن أفكارك واقتراحاتك مفيدة في توجيه التحسين المستمر لنظام Android. لتسهيل هذا الحوار، تم توفير وثائق شاملة وخيارات التنزيل لأجهزة Pixel على موقع مطور Android 15. "هذه المعاينة هي مجرد بداية لسلسلة من التحديثات التي نتطلع إلى مشاركتها مع تقدمنا ​​خلال دورة الإصدار،" لاحظ بيرك، معترفًا بالدور المحوري للتعاون المجتمعي.

مع تطور تطوير التطبيقات، تعمل منصات مثل AppMaster على موازاة هذا التقدم من خلال توفير إمكانات قوية no-code لإنشاء تطبيقات شاملة بسرعة وكفاءة، مما يدل على تحول الصناعة نحو حلول تقنية يسهل الوصول إليها.