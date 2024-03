Lancio dell'anteprima per sviluppatori di Android 15 con particolare attenzione alla privacy e alle prestazioni

In una recente presentazione, il team dietro Android ha posto le basi per la prossima evoluzione dei sistemi operativi mobili con l'annuncio della prima anteprima per sviluppatori di Android 15. Questa prima iterazione segna un altro passo avanti verso un sistema operativo che non solo rafforza la produttività degli sviluppatori, ma rivoluziona anche le esperienze multimediali con un utilizzo minimo della batteria, prestazioni fluide delle applicazioni e miglioramenti tanto necessari in termini di privacy e sicurezza.

"Android 15 continua il nostro lavoro per costruire una piattaforma che aiuti a migliorare la vostra produttività offrendo allo stesso tempo nuove funzionalità per produrre esperienze multimediali superiori, ridurre al minimo l'impatto della batteria, massimizzare le prestazioni fluide delle app e proteggere la privacy e la sicurezza degli utenti, il tutto sulla più diversificata gamma di dispositivi disponibili. lì", ha affermato Dave Burke, vicepresidente di Engineering per Android, segnalando questo impegno in un esauriente post sul blog.

La prossima versione integrerà la lodata Privacy Sandbox, l'iniziativa di Google volta a trovare un equilibrio tra la protezione della riservatezza degli utenti e il sostegno di servizi e pubblicità personalizzati.

Inoltre, Health Connect di Android, un noto servizio di monitoraggio di fitness e benessere, sarà arricchito con una serie di nuove categorie di dati. Nel frattempo, rafforzando la sicurezza dei dispositivi, FileIntegrityManager riceve un aggiornamento con nuove API che sfruttano la funzionalità fs-verity di Linux per proteggere crittograficamente i file da modifiche illecite e minacce malware.

Con una svolta intrigante, Android 15 estende le sue funzionalità per includere la condivisione parziale dello schermo, consentendo la condivisione o la registrazione di una singola finestra dell'app, risparmiando agli utenti il ​​fastidio di visualizzare l'intero schermo.

I miglioramenti alla fotocamera promettono una migliore qualità fotografica in ambienti scarsamente illuminati e controlli perfezionati dell'intensità del flash, mentre Android Dynamic Performance Framework (ADPF) vede miglioramenti delle prestazioni attraverso una nuova modalità di efficienza energetica, regolazioni allineate al carico di lavoro per le frequenze di GPU e CPU e soglie di margine termico aggiornate.

Gli sviluppatori desiderosi di esplorare Android 15 possono distribuire l'anteprima su vari dispositivi Pixel, tra cui le serie Pixel 6, 7 e 8, nonché i prossimi Pixel Fold e Pixel Tablet. Inoltre, l'emulatore Android all'interno di Android Studio è a loro disposizione per coloro che non hanno accesso all'hardware specificato.

Il feedback della comunità degli sviluppatori è vitale per il progresso della piattaforma. "Le vostre intuizioni e suggerimenti sono determinanti nel guidare il continuo miglioramento di Android. Per facilitare questo dialogo, sul sito degli sviluppatori Android 15 è stata fornita un'ampia documentazione e opzioni di download per i dispositivi Pixel. Questa anteprima è semplicemente l’inizio di una serie di aggiornamenti che siamo ansiosi di condividere man mano che avanziamo nel ciclo di rilascio”, ha osservato Burke, riconoscendo il ruolo fondamentale della collaborazione della comunità.

Man mano che lo sviluppo delle applicazioni si evolve, piattaforme come AppMaster vanno di pari passo con questo progresso fornendo potenti funzionalità no-code per creare applicazioni complete in modo rapido ed efficiente, dimostrando lo spostamento del settore verso soluzioni tecnologiche più accessibili.